3 гаджета с AliExpress для очистки iPhone и AirPods

Иногда, даже при бережном отношении к дорогостоящей технике возникает потребность нести устройство на чистку. Мы нашли 3 недорогих товара на AliExpress, покупка которых обойдётся дешевле услуг специалиста.
Пластилин для очистки динамиков от 263 р.
Средство поможет удалить засоры с сеточек наушников или динамиков смартфона. Стоит заметить, что товар поможет при легком загрязнении. Достаточно не сильно прижать пластилин к решеточке и весь мусор с легкостью извлечется. Главное не перестарайтесь с силой нажатия.
Из отзывов:
отлично чистит. Наушники, динамики в iPhone, мелкие отверстия — всё отлично прилипает. По консистенции — пластилин. Удобная упаковка и легко отрывать по кусочку.
Набор для очистки от 86 р.
Более многофункциональное средство для ухода за техникой. В состав входит щеточка, губка для очистки кейса как внутри, так и снаружи, и металлическое перо для более обильных загрязнений.
Из отзывов:
ручка простая, но чудная. Точно пригодится и телефон и наушники почистить.
Набор для очистки Baseus от 343 р.
Этот вариант набора произведен зарекомендовавшей себя фирмой Baseus. В наличии два вида щеточек с разным ворсом и средство для внешней очистки пластиковых элементов кейса или самих наушников.
Из отзывов:
крутая штука, не только наушники почистил, но и все сеточки и динамики на телефонах.
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