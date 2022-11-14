AliExpress

3 гаджета с AliExpress для очистки iPhone и AirPods

Артем
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Иногда, даже при бережном отношении к дорогостоящей технике возникает потребность нести устройство на чистку. Мы нашли 3 недорогих товара на AliExpress, покупка которых обойдётся дешевле услуг специалиста.

Пластилин для очистки динамиков от 263 р.

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Средство поможет удалить засоры с сеточек наушников или динамиков смартфона. Стоит заметить, что товар поможет при легком загрязнении. Достаточно не сильно прижать пластилин к решеточке и весь мусор с легкостью извлечется. Главное не перестарайтесь с силой нажатия.

Из отзывов: отлично чистит. Наушники, динамики в iPhone, мелкие отверстия — всё отлично прилипает. По консистенции — пластилин. Удобная упаковка и легко отрывать по кусочку.

Набор для очистки от 86 р.

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Более многофункциональное средство для ухода за техникой. В состав входит щеточка, губка для очистки кейса как внутри, так и снаружи, и металлическое перо для более обильных загрязнений.

Из отзывов: ручка простая, но чудная. Точно пригодится и телефон и наушники почистить.

Набор для очистки Baseus от 343 р.

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Этот вариант набора произведен зарекомендовавшей себя фирмой Baseus. В наличии два вида щеточек с разным ворсом и средство для внешней очистки пластиковых элементов кейса или самих наушников.

Из отзывов: крутая штука, не только наушники почистил, но и все сеточки и динамики на телефонах.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. На них также могут распространяться скидки с предстоящей распродажи.
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Комментарии

Дмитрий Павлов
+100
Дмитрий Павлов
Мне ватных палочек хватает. Может я что то не так делаю?
49 минут назад
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