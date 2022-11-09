5 интересных гаджетов по распродаже 11.11 на AliExpress с хорошей скидкой
Артем Фунтиков —
До конца распродажи 11.11 от AliExpress остались считанные дни и выгодных товаров может на всех не хватить. Мы продолжаем искать самые интересные предложения и предлагаем новую подборку гаджетов. Больше можно найти в разделах с самыми хорошими скидками.
Планшет Xiaomi Pad 5 от 18 460 р.
На планшет уже установлена глобальная прошивка, а значит никаких проблем с русским языком нет. Xiaomi Pad 5 получил 11-дюймовый дисплей с разрешением 2560×1600, мощный процессор Snapdragon 860, память 6/128 и камеру на 8 МП. За автономность отвечает ёмкий аккумулятор на 8720 мАч. Также имеется поддержка фирменного стилуса для графических работ
Из отзывов: планшет отличный, пока претензий нет. Посылка была упаковано хорошо, ничего не повреждено. Сама коробка не вскрыта, в заводской упаковке. После включения и подключения к интернету обновился без проблем. Отправка быстрая.
Смартфон Huawei nova 9 SE от 14 300 р.
Девайс обладает впечатляющими характеристиками при столь низкой цене. Смартфон оснастили 6,7-дюймовый дисплеем с разрешением 2340×1080, чипом Qualcomm Snapdragon 860, 8 ГБ оперативной и 128 встроенной памяти. Основная камера — 108 МП, сэлфи-камера — 16 МП. Ёмкость аккумулятора составила на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Из отзывов: комплект включает в себя быструю зарядку мощностью 66 Вт и инструкции по подключению смартфона, в том числе на русском языке. Отличное соотношение качество-цена, отличный дизайн внешнего вида, расцветка соотвествует смартфонам флагманских моделей передовых производителей. Функционирует легко, без торможений. Зарядки хватает на одни сутки интенсивного использования.
Bluetooth наушники Nothing ear (1) от 5 551 р.
Передовые наушники от фирмы Nothing обладают превосходным звучанием, активным шумоподавлением и впечатляющим дизайном. Гаджет поддерживает подключение Bluetooth 5.2 и оснащен аккумулятором на 570 мАч в зарядном кейсе, которого может хватить до 34 часов прослушивания в стандартном режиме. Также наушники не боятся влаги благодаря технологии степени защиты IPX4.
Смарт-часы Amazfit GTS 4 от 6 432 р.
Умные часы получили AMOLED-дисплей с разрешением 336×384 в металлическом корпусе. Среди встроенных функций вы найдете: шагомер, пульсометр, отслеживание сна, просмотр уведомлений, звонков, компас и многое другое. Amazfit GTS 4 работают под управлением Android Wear и поддерживают соединение Bluetooth 5.2.
Из отзывов: описание полностью соответствует товару. Активация дисплея двойным касанием работает только в течение минуты после выключения дисплея. Далее включить дисплей можно только кнопкой (без включенного режима поднятия руки). Вес часов очень маленький, на руке смотрятся очень аккуратно. Качество изделия очень хорошее. Продавца и товар рекомендую.
Внешний аккумулятор Baseus от 851 р.
Внешнее зарядное устройство от проверенной фирмы позволит вам всегда оставаться на связи или зарядить нужные устройства. Есть два варианта пауербанка: 10 000 и 20 000 мАч. Для отслеживания заряда предусмотрен цифровой дисплей
Из отзывов: продавец, быстро отправил заказ. На первый взгляд очень качественная вещь, фирменная упаковка, матовый пластик отличного исполнения, отпечатков не оставляет, вес очень внушительный, вообще Baseus действительно отличная продукция, не первый раз покупаю в этом магазине. Продавца и продукцию очень советую.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. На них также могут распространяться скидки с предстоящей распродажи.
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