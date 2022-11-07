7 интересных гаджетов по распродаже 11.11 на AliExpress с хорошей скидкой
Артем Фунтиков —
Ежегодная распродажа 11.11 от AliExpress в самом разгаре. Мы уже рассказывали о самых полезных разделах с очень хорошими скидками и не забыли собрать для вас новую подборку с интересными гаджетами.
SSD-диск от 740 р.
Данный SSD-диск не относится к именитым брендам, но вполне подойдет для хранения или переноса данных, а его скорость приятно удивит быстродействием в сравнении со стандартными USB-флешками или жесткими дисками.
Из отзывов: диск вполне бодрый по скорости, подключил к SATA3 на другом компьютере и по скоростям всё как заявлено, быстро и хорошо. Видимо была какая-то несовместимость с контроллером SATA3. В общем — можно покупать, рекомендую.
Смарт-часы Amazfit GTR 2 LTE от 6 625 р.
Модель работает на операционной системе Android OS, имеет яркий AMOLED-дисплей, поддержку сим-карт и набор функций, которые пригодятся тем, кто ведет активный образ жизни. Среди них вы найдете: шагомер, пульсометр, отслеживание сна, просмотр уведомлений, звонков и многое другое.
Планшет Lenovo P11 Plus от 13 390 р.
Планшет получил 11-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 750G, 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 7700 мАч. В наличие есть версия с Wi-Fi и 5G соединением.
Из отзывов: в целом все летает очень шустро. Зависаний и миркофризов при обычной работе не обнаружено. Пикселей не видно, экран хороший на свою цену, 4 динамика звук отличный. Все приложения работают корректно.
Электрическая зубная щетка Oclean X Pro Elite от 3 473 р.
Если вы никогда не пользовались электрическими зубными щетками, то самое время попробовать. Oclean X Pro Elite отличное средство для ухода за полостью рта по приемлемой цене. Устройство имеет степень водонепроницаемости IPX7 и встроенный аккумулятор.
Из отзывов: хорошая щётка. Купил на замену Oclean SE, служившей мне несколько лет. Из достоинств — есть дисплей, на котором можно посмотреть заряд батареи и оценку качества чистки (там ещё много чего есть, но я не пользуюсь, т.к. выставил настройки через приложение), щетка ощутимо легче, заряжается индукционно (в SE приходилось чистить окисляющиеся контакты), в ПО можно посмотреть, где слишком сильно нажимаешь, а где не дочищаешь.
Bluetooth-наушники OnePlus Buds Pro от 5 615 р.
Освободитесь от проводов вместе с наушниками фирмы OnePlus. Гаждет имеет приятное звучание, а функция шумоподавления позволит слушать любимую музыку даже в самых неспокойных местах.
Из отзывов: очень приятный тональный баланс и не утомляющее звучание. Единственное, хотел бы уточнить, что OnePlus Buds Pro достаточно критичны к посадке (возможно, это только в моём случае) и насадкам (родные не подошли, пришлось колхозить). Моё мнение — Вы не пожалеете, если перейдёте на OnePlus Buds Pro!
Смартфон Xiaomi Qin F21 Pro от 5 615 р.
Телефон совмещает в себе функциональность Android смартфонов и компактность кнопочных ретро-телефонов. Qin F21 Pro снабжен 4-х ядерным процессором, 4ГБ «оперативки» и 64ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 1230 мАч.
Из отзывов: отличный микс кнопочной звонилки и смартфона. Очень тонкий, легкий, шустрый. То что искал себе в качестве второго телефона. Продавцу спасибо — от себя в комплект положил зарядное устройство.
Беспроводные наушники Sony WH-1000XM4 от 17 505 р.
Бренд Sony не нуждается в представлении. Это всегда первоклассный звук и чистое качественное звучание, а полноразмерный формат позволит во всей красе оценить ваши любимые композиции.
Из отзывов: наушники оригинал, работают как надо. Грубо говоря, если брать по магазинным ценам, то урвал двое по цене одних. Ушкам очень нравится. Жду уже свои, чёрные. Продавец отвечает быстро и держит связь. Советую к приобретению!
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