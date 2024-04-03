Похоже, смартфоны, ПК и автомобили серьезно подорожают. Пошлина тут ни при чем

Артем
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Такие прогнозы связывают с сильнейшим землетрясением на Тайване. Часть заводов по производству микрочипов закрылась, что может грозить дефицитом поставок по всему миру.

На Тайване произошло самое мощное за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла.
В связи с этим некоторые заводы компаний UMC и LASER Technology были вынуждены эвакуироваться и приостановить производство. Поскольку до 90% чипов для смартфонов и ПК создаются на Тайване, высока вероятность, что стихийное бедствие отразится на мировых поставках. 

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Если последствия землетрясения не будут устранены в ближайшее время, сформируется дефицит чипов, который может сравниться с пандемийным периодом. Цены на технику, включая смартфоны, ПК, ноутбуки и автомобили соответственно вырастут.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

kardigan
+3561
kardigan
Ага. И Бананы с картошкой тоже😉
2 часа назад в 14:19
#
+83
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
Пусть у нас в России производство откроют лучше. Налоги минимальные, строительство и содержание дешевое.
2 часа назад в 14:28
#
+41
Изобретатель
Ну да, а то все очень дешево…
час назад в 15:16
#