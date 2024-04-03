Похоже, смартфоны, ПК и автомобили серьезно подорожают. Пошлина тут ни при чем

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Такие прогнозы связывают с сильнейшим землетрясением на Тайване. Часть заводов по производству микрочипов закрылась, что может грозить дефицитом поставок по всему миру.На Тайване произошло самое мощное за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла.В связи с этим некоторые заводы компаний UMC и LASER Technology были вынуждены эвакуироваться и приостановить производство. Поскольку до 90% чипов для смартфонов и ПК создаются на Тайване, высока вероятность, что стихийное бедствие отразится на мировых поставках.Если последствия землетрясения не будут устранены в ближайшее время, сформируется дефицит чипов, который может сравниться с пандемийным периодом. Цены на технику, включая смартфоны, ПК, ноутбуки и автомобили соответственно вырастут.