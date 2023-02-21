Что подарить на 23 февраля: идеи доступных и функциональных презентов

На этой неделе нас ожидает самая короткая неделя, поскольку четверг — 23 февраля. В этой заметке мы собрали 10 идей, которые можно использовать в качестве доступного и функционального презента.Как бы не старались планшеты, а ноутбуки пока еще остаются основными рабочими инструментами, поскольку это универсальные и удобные гаджеты. Открывает нашу подборку устройство от бренда ITEL.Этот ноутбук оснащается 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 х 1080 точек. За производительность отвечают процессор Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопитель объемом 512 ГБ.Из функциональных особенностей: наличие полноразмерной клавиатуры с цифровым блоком и крупный тачпад. Ноутбук доступен в синем цвете с минималистичным дизайном.Дебют бренда TECNO в сегменте флагманского уровня. Этот смартфон оснащается изогнутым экраном, выдвижной камерой и емким аккумулятором.Разрешение AMOLED-экрана с частотой обновления 120 Гц составляет 2400 x 1080. Высокую производительность обеспечивает чип MediaTek Dimensity 9000 с 12 ГБ оперативной памяти.Жить у розетки не придется, поскольку смартфон оборудован аккумулятором на 5160 мАч. Основная камера состоит из трех датчиков с разрешением 50 + 50 + 13 МП.Видеорегистратор — незаменимая штука в автомобиле. Digma Freedrive 760 записывает видео с 1296p при 30 кадрах в секунду. Угол обзора довольно широкий — 160 градусов. За качество съемки отвечает сенсор Sony IMX307.Digma Freedrive 760 оснащается 3-дюймовым дисплеем с разрешением 640 х 360. В качестве полезного и приятного бонуса — функция радар-детектора. Она позволит избежать ненужных расходов на штрафы.Отличный инструмент для преимущества над противниками в многопользовательских играх. GMNG XK1 — механика с RGB-подсветкой, которая может работать в проводном и беспроводном (по Bluetooth или радиоканалу) режимах. Клавиатура компактная и стильно выглядит.Oklick SM-800G — доступный конденсаторный USB-микрофон для стримеров, а также для начинающих подкастеров. Он комплектуется настольной подставкой.Частотный диапазон Oklick SM-800G в пределах от 100 Гц до 18 КГц. Сопротивление — 680 Ом. Длина комплектного кабеля составляет 1,8 м.Этот гаджет возьмет на себя роль вспомогательного мобильного телефона, который можно взять с собой в длительную поездку. Аккумулятор на 3000 мАч обеспечивает автономную работу устройства в режиме ожидания до 923 ч. Этот телефон не разрядится в самый неудобный момент и позволит оставаться на связи.Philips Xenium E2301 оснащен 2,8-дюймовым TFT-экраном с разрешением 320 х 240. Есть встроенный фонарик, а также поддержка 2 сим-карт и простенькая камера с разрешением 0,3 МП.Робот-пылесос — незаменимый гаджет для современного дома. Это устройство помогает поддерживать чистоту, а это означает — минус одно скучное занятие и дополнительная экономия времени.360 Robot Vacuum Cleaner S10 MAX поддерживает сухую и влажную уборку. Вместимость пылесборника составляет 500 мл. Для построения точной карты помещения используются 3D-сенсоры в сочетании с LDS-лазером. Управлять устройством можно с помощью приложения.Правильный климат в доме очень важен. Слишком сухой воздух отрицательно влияет на качества сна. Увлажнитель воздуха поможет поддерживать правильную атмосферу в квартире.Smartmi Humidifier Rainforest оборудован резервуаром для жидкости емкостью 3 литра. Максимальная обслуживая площадь помещения составляет 25 кв. м. Прибор работает довольно тихо — уровень шума всего 50 дБ. Есть поддержка системы умного дома от Apple, а также возможность управления с помощью голосового ассистента. Увлажнитель может работать в полностью автоматическом режиме. Для этого у него имеется встроенный датчик влажности.Sudio — относительно молодой шведский бренд, который появился в 2012 году. Компания специализируется на акустики, производя наушники и портативную акустику. В своих устройствах производитель отдает предпочтение качественному звучанию и минималистичному дизайну.Sudio E2 — беспроводные наушники с гибридной системой активного шумоподавления. Приятный звук обеспечивает фирменная технология формирования луча VividVoice. Есть функция пространственного звучания. Наушники получили степень защиты IPX4. Время автономной работы составляет 6,5 часа и до 30 часов с кейсом.Еще одна незаменимая штука из нашей подборки для комфортных путешествий. Внешний аккумулятор Mophie на 10 000 мАч позволит несколько раз полноценно зарядить смартфонГаджет получил приятный минималистичный корпус в черном цвете. Есть поддержка беспроводной зарядки. Таким образом можно одновременно заряжать сразу два устройства.