Что подарить на 23 февраля: идеи доступных и функциональных презентов

На этой неделе нас ожидает самая короткая неделя, поскольку четверг — 23 февраля. В этой заметке мы собрали 10 идей, которые можно использовать в качестве доступного и функционального презента.
Ноутбук ITEL Spirit 2
Как бы не старались планшеты, а ноутбуки пока еще остаются основными рабочими инструментами, поскольку это универсальные и удобные гаджеты. Открывает нашу подборку устройство от бренда ITEL.
Этот ноутбук оснащается 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 х 1080 точек. За производительность отвечают процессор Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопитель объемом 512 ГБ.
Из функциональных особенностей: наличие полноразмерной клавиатуры с цифровым блоком и крупный тачпад. Ноутбук доступен в синем цвете с минималистичным дизайном.
Смартфон TECNO PHANTOM X2 Pro
Дебют бренда TECNO в сегменте флагманского уровня. Этот смартфон оснащается изогнутым экраном, выдвижной камерой и емким аккумулятором.
Разрешение AMOLED-экрана с частотой обновления 120 Гц составляет 2400 x 1080. Высокую производительность обеспечивает чип MediaTek Dimensity 9000 с 12 ГБ оперативной памяти.
Жить у розетки не придется, поскольку смартфон оборудован аккумулятором на 5160 мАч. Основная камера состоит из трех датчиков с разрешением 50 + 50 + 13 МП.
Видеорегистратор с радар-детектором Digma Freedrive 760
Видеорегистратор — незаменимая штука в автомобиле. Digma Freedrive 760 записывает видео с 1296p при 30 кадрах в секунду. Угол обзора довольно широкий — 160 градусов. За качество съемки отвечает сенсор Sony IMX307.
Digma Freedrive 760 оснащается 3-дюймовым дисплеем с разрешением 640 х 360. В качестве полезного и приятного бонуса — функция радар-детектора. Она позволит избежать ненужных расходов на штрафы.
Механическая клавиатура GMNG XK1
Отличный инструмент для преимущества над противниками в многопользовательских играх. GMNG XK1 — механика с RGB-подсветкой, которая может работать в проводном и беспроводном (по Bluetooth или радиоканалу) режимах. Клавиатура компактная и стильно выглядит.
Микрофон Oklick SM-800G
Oklick SM-800G — доступный конденсаторный USB-микрофон для стримеров, а также для начинающих подкастеров. Он комплектуется настольной подставкой.
Частотный диапазон Oklick SM-800G в пределах от 100 Гц до 18 КГц. Сопротивление — 680 Ом. Длина комплектного кабеля составляет 1,8 м.
Мобильный телефон Philips Xenium E2301
Этот гаджет возьмет на себя роль вспомогательного мобильного телефона, который можно взять с собой в длительную поездку. Аккумулятор на 3000 мАч обеспечивает автономную работу устройства в режиме ожидания до 923 ч. Этот телефон не разрядится в самый неудобный момент и позволит оставаться на связи.
Philips Xenium E2301 оснащен 2,8-дюймовым TFT-экраном с разрешением 320 х 240. Есть встроенный фонарик, а также поддержка 2 сим-карт и простенькая камера с разрешением 0,3 МП.
Робот-пылесос 360 Robot Vacuum Cleaner S10 MAX
Робот-пылесос — незаменимый гаджет для современного дома. Это устройство помогает поддерживать чистоту, а это означает — минус одно скучное занятие и дополнительная экономия времени.
360 Robot Vacuum Cleaner S10 MAX поддерживает сухую и влажную уборку. Вместимость пылесборника составляет 500 мл. Для построения точной карты помещения используются 3D-сенсоры в сочетании с LDS-лазером. Управлять устройством можно с помощью приложения.
Увлажнитель воздуха Smartmi Humidifier Rainforest
Правильный климат в доме очень важен. Слишком сухой воздух отрицательно влияет на качества сна. Увлажнитель воздуха поможет поддерживать правильную атмосферу в квартире.
Smartmi Humidifier Rainforest оборудован резервуаром для жидкости емкостью 3 литра. Максимальная обслуживая площадь помещения составляет 25 кв. м. Прибор работает довольно тихо — уровень шума всего 50 дБ. Есть поддержка системы умного дома от Apple, а также возможность управления с помощью голосового ассистента. Увлажнитель может работать в полностью автоматическом режиме. Для этого у него имеется встроенный датчик влажности.
TWS-наушники Sudio E2
Sudio — относительно молодой шведский бренд, который появился в 2012 году. Компания специализируется на акустики, производя наушники и портативную акустику. В своих устройствах производитель отдает предпочтение качественному звучанию и минималистичному дизайну.
Sudio E2 — беспроводные наушники с гибридной системой активного шумоподавления. Приятный звук обеспечивает фирменная технология формирования луча VividVoice. Есть функция пространственного звучания. Наушники получили степень защиты IPX4. Время автономной работы составляет 6,5 часа и до 30 часов с кейсом.
Портативный аккумулятор Mophie Charge Stream Powerstation Wireless XL 10K
Еще одна незаменимая штука из нашей подборки для комфортных путешествий. Внешний аккумулятор Mophie на 10 000 мАч позволит несколько раз полноценно зарядить смартфон
Гаджет получил приятный минималистичный корпус в черном цвете. Есть поддержка беспроводной зарядки. Таким образом можно одновременно заряжать сразу два устройства.