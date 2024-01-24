Миниатюрные телефоны с AliExpress: размером с кредитку, складной и даже копия первого айфона

Телефоны с AliExpress это отдельный мир, имеющий мало общего с привычными магазинами электроники. В этой очередной подборке представлены модели, которые выглядят максимально оригинально на фоне как современных смартфонов, так и звонилок из прошлого.
Мини-симпатичный маленький телефон Bluetooth с двумя sim-картами
Малюсенький телефон в виде банки с кока-колой или пепси-колой. Его габариты всего 67,2×29×1,8 мм при весе 27,6 г. — и в такую кроху как-то умудрились запихать цветной экран диагональю 1 дюйм со стеклянным покрытием, процессор MediaTek MTK6261DA, камеру на 0,3 Мп, 64 МБ памяти, слоты для двух SIM-карт, модуль Bluetooth и аккумулятор на 600 мАч с зарядкой через micro USB. В наличии четыре цвета — белый, красный, синий и чёрный. Проблема удобства разговора по телефону решена возможностью подключения беспроводных наушников. Кроме того, этот телефон можно использовать в качестве пульта дистанционного управления смартфоном.
Беспроводные наушники L8Star BM70
Кнопочный телефон, который совместил в себе функции беспроводной гарнитуры. Его габариты 28,2×6,99×13,1 мм при массе 24 г. Номера телефонов, SMS, время и прочая информация отображаются на экране диагональю 0,66 дюйма. Собственную память можно дополнить картой microSD (например, для хранения музыки). Это прикольный девайс для водителей, которые почти всегда в дороге и хотят постоянно оставаться на связи или любят слушать музыку, не напрягая пассажиров и имея возможность общаться с ними.
Мини-телефон Satrend A10 S10
Добротно сделанный телефон размером чуть больше кредитной карты (136×59×8,1 мм). У него относительно большой экран (1,77 дюйма) и аккумулятор ёмкостью 480 мАч), а также есть камера на 0,3 Мп со вспышкой, два слота для SIM-карт (один совмещён со слотом microSD) и 3,5-мм выход на наушники. Его можно использовать для съёмки видео, прослушивания музыки или в связке со смартфоном для управления его функциями. В комплекте даже прилагается чехол из искусственной кожи.
Мини-телефон 8XR GSM
Внешне почти полная копия айфона первого поколения, только он намного меньше и легче (40 г при габаритах 76,5×44,6×14,6 мм). У этого телефона экран 1,77 дюйма, камера на 0,08 Мп со вспышкой, 64 мегабайта памяти, слоты для двух симок и для карты памяти, аккумулятор на 350 мАч и модуль Bluetooth. Производитель предусмотрел корпус четырёх цветов — чёрный, белый, золотистый и красный.
Складной телефон с двумя экранами, GSM, 2G, функция SOS, фонарик, FM-радио, Интернет, камера заднего вида
Приличного вида раскладушка с двумя экранами (каждый диагональю 2,4 дюйма при разрешении 320×240 пикселей). На внешнем экране отображается время, дата, информация о звонках, а другой можно использовать для переписки и пользования приложениями. Возможные цвета — красный, золотистый и чёрный, а в комплектацию добавлен чехол. Телефон двухсимочный, с камерой и слотом для карты памяти, на которой можно хранить музыку или другие файлы.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
Миниатюрные телефоны с AliExpress: размером с кредитку, складной и даже копия первого айфона
Александр Кузнецов —
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