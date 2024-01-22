Яндекс Маркет начал выпускать товары для дома под брендом Pragma. Тут каждый найдёт что-то для себя

Фархад
Pragma

Платформа Яндекс Маркет анонсировала старт продаж товаров для дома под собственным брендом Pragma.

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Новый бренд Яндекса будет производить мебель, домашний текстиль, сантехнику, а также товары для ванной, кухни, уборки, освещения и системы хранения. Некоторые товары производятся на российских фабриках в Иваново, Курске, Нижнем Новгороде и Москве, а другая часть доставляется партнёрами из разных регионов страны. К концу 2024 года Яндекс планирует расширить ассортимент Pragma до 2800 позиций.

«Pragma — бренд эстетичных и функциональных решений для дома, придуманный в Яндексе. Это понятные, практичные и современные товары для домашнего комфорта», — говорится в пресс-релизе компании.

Уже сейчас на «Яндекс Маркете» можно приобрести предметы мебели, сантехнику, постельное белье и кучу других прикольных товаров Pragma. Посмотреть каталог можно тут.


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ООО «Яндекс»
ИНН: 7736207543
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Источник:
Яндекс
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