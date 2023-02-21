Microsoft заявила о выпуске игр Call of Duty на Nintendo Switch, но есть нюанс

Президент Microsoft Брэд Смит заявил в своём твиттере о подписании 10-летнего контракта с Nintendo, который обязывает Xbox выпускать игры серии Call of Duty на её консоли после приобретения Activision Blizzard.
Глава компании также подчеркнул, что пользователи консолей Nintendo получат доступ к новым играм Call of Duty «с полным паритетом функций и контента» параллельно с их выходом на Xbox.
Ранее Microsoft заявляла, что предложила Sony аналогичную сделку для PlayStation и обязалась распространять игры серии CoD в Steam одновременно с Xbox — при условии, конечно, что слияние состоится.
Сейчас сделка о приобретении Microsoft студии Activision Blizzard за рекордные $68,7 млрд находится в подвешенном состоянии, поскольку Федеральная торговая комиссия США и антимонопольное ведомство Великобритании выступили против неё.