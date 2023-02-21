Microsoft заявила о выпуске игр Call of Duty на Nintendo Switch, но есть нюанс

Фархад

Nintendo CoD

Президент Microsoft Брэд Смит заявил в своём твиттере о подписании 10-летнего контракта с Nintendo, который обязывает Xbox выпускать игры серии Call of Duty на её консоли после приобретения Activision Blizzard.

Глава компании также подчеркнул, что пользователи консолей Nintendo получат доступ к новым играм Call of Duty «с полным паритетом функций и контента» параллельно с их выходом на Xbox.

Ранее Microsoft заявляла, что предложила Sony аналогичную сделку для PlayStation и обязалась распространять игры серии CoD в Steam одновременно с Xbox — при условии, конечно, что слияние состоится.

Сейчас сделка о приобретении Microsoft студии Activision Blizzard за рекордные $68,7 млрд находится в подвешенном состоянии, поскольку Федеральная торговая комиссия США и антимонопольное ведомство Великобритании выступили против неё.

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Engadget
Cсылки по теме:
Состоялся релиз Atomic Heart. Игра уже доступна на ПК и консолях
Для Steam Deck добавили топовую функцию переноса игр. Даже интернет не нужен
Состоялся релиз шутера Atomic Heart. Как поиграть на Xbox прямо сейчас?
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё
В магазинах теперь можно платить айфоном по NFC. Apple Pay не требуется
Вышло нереально крутое приложение для iPhone, которое превращает любые объекты в 3D-модели
Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4545
Carter_Mayers
Свитчу бы железо нормальное, чтобы соответствовал конкурентам в лице Майков и Сони, тогда бы была хорошая консоль. Я конечно не графо****ер, но честно сказать немножко смутился увидев у приятеля игры на консоли подключённой к ТВ. А по тайтлам чисто для расслабухи, прям топовых и супер дорогих проектов там особо нет, но вот какие-нибудь Марио и Зельда вполне хороши. Не на каждый день и никак основной консолью разумеется а для какого-нибудь ребёнка или школьника вообще достаточно будет
Сегодня в 15:15
#
tellurian
+5035
tellurian Carter_Mayers
У них акцент не на графику, а на процесс. И это круто.
Сегодня в 16:42
#
Купить рекламу