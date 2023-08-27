Золотая распродажа на AliExpress: практичные гаджеты со скидкой до 80%

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Автомобильный держатель Baseus
Аксессуар цепляется на солнцезащитный козырек прищепкой или приклеивается на двухсторонней липкой ленте. Крепления снабдили мягким покрытием, которое надежно держит и не царапает предметы.
Из отзывов: хорошая прищепка! Держит крепко, смотрится качественно. Рекомендую!
Купить держатель от Baseus 904 р.
Портативная рация Quansheng
Надежный способ связи, для мест где не ловят мобильные телефоны. Гаджетом активно пользуются на охоте или рыбалке. Дальность действия: до 5 км в черте города и до 10 км на местности без зданий и преград. В комплект входят: рация, антенна, съёмный аккумулятор, докстанция с блоком, шнурок на руку, клипса на ремень и гарнитура. Есть защита от пыли по стандарту IP57 и встроенный фонарик.
Из отзывов: радиостанция работает отлично, на приём и передачу протестировал, звук динамика радует, микрофон намного лучше чем в баофенгах, приятное на слух звучание с другой радиостанции. Чувствительность в Авиа-диапазоне очень хорошая, на других тоже. Чип Beken BK4819.
Купить рацию от 1 719 р.
TWS-наушники Realme Buds Air 5 Pro
Последняя модель беспроводных наушников от realme отличается высоким качеством звучания с активным шумоподавлением. Подробнее узнать о характеристиках можно в нашем подробном обзоре.
Из отзывов: наверное самое интересное, что можно найти за свои деньги из TWS по звуку и функциональности. Продавец отправил в течение суток. Рекомендую!
Купить Realme Buds Air 5 Pro от 5 655 р.
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Портативный SSD SanDisk 1 TБ
Компактный и высокоскоростной накопитель подключается по USB-C-кабелю. Есть два варианта моделей с разными креплениями и объемами памяти. Отличная замена флешкам и громоздким HDD-дискам.
Из отзывов: SSD топчик. Для внешнего скорости выше крыши, как по мне. Под нагрузкой греется в пределах разумного. Маленький, лёгкий, вместительный.
Купить SSD SanDisk 5 862 р.
Пауэрбанк MOVESPEED 25000 мА·ч
Портативный аккумулятор со стильным дизайном. Есть три порта для зарядки разных устройств: 2 USB-C и USB-A. На дисплее отображаются остаточная емкость, вольтаж и время до окончания зарядки гаджета.
Из отзывов: мне кажется, это оптимальный повербанк. Реальная эффективность заряда на 100 Вт и разряда на 130 Вт составляет 78%, что отличный показатель. Такой процесс длится 30 минут. Разряд на 65 Вт — 46 минут. Заряжается за 100 или 120 минут в зависимости от мощности. Для 100 Вт нужен кабель 5А. Главное, пульсации при минимальном токе небольшие, поэтому заряжать носимую электронику можно без проблем.
Bluetooth-колонка Tronsmart T6 Max
Гаджет выдает чистое и объемное звучание, благодаря 360° динамику. Подцепиться можно по Bluetooth или NFC. Заявленное время работы — свыше 20 часов при громкости 50%. Есть защита от влаги по стандарту IPX5, возможность управления голосовым ассистентом и создание стереопары с аналогичной моделью.
Из отзывов: Это Бомба! НЧ и ВЧ классные и при малой громкости. Купил сразу 2шт для стерео атмосферы. Однако работает на все 100%+. Спасибо Продавцу!
Купить Tronsmart T6 Max от 5 200 р.
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