Золотая распродажа на AliExpress: практичные гаджеты со скидкой до 80%

Артем
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Распродажа с выгодными предложениями продолжается. Вы все еще можете успеть забрать интересные товары на AliExpress по сниженным ценам.

По традиции собрали для вас полезные ссылки и представляем свою подборку интересных гаджетов:


Автомобильный держатель Baseus

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Аксессуар цепляется на солнцезащитный козырек прищепкой или приклеивается на двухсторонней липкой ленте. Крепления снабдили мягким покрытием, которое надежно держит и не царапает предметы. 

Из отзывов: хорошая прищепка! Держит крепко, смотрится качественно. Рекомендую!

Купить держатель от Baseus 904 р.

Портативная рация Quansheng

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Надежный способ связи, для мест где не ловят мобильные телефоны. Гаджетом активно пользуются на охоте или рыбалке. Дальность действия: до 5 км в черте города и до 10 км на местности без зданий и преград. В комплект входят: рация, антенна, съёмный аккумулятор, докстанция с блоком, шнурок на руку, клипса на ремень и гарнитура. Есть защита от пыли по стандарту IP57 и встроенный фонарик.

Из отзывов: радиостанция работает отлично, на приём и передачу протестировал, звук динамика радует, микрофон намного лучше чем в баофенгах, приятное на слух звучание с другой радиостанции. Чувствительность в Авиа-диапазоне очень хорошая, на других тоже. Чип Beken BK4819.

Купить рацию от 1 719 р.

TWS-наушники Realme Buds Air 5 Pro

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Последняя модель беспроводных наушников от realme отличается высоким качеством звучания с активным шумоподавлением. Подробнее узнать о характеристиках можно в нашем подробном обзоре.

Из отзывов: наверное самое интересное, что можно найти за свои деньги из TWS по звуку и функциональности. Продавец отправил в течение суток. Рекомендую!

Купить Realme Buds Air 5 Pro от 5 655 р.

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Портативный SSD SanDisk 1 TБ

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Компактный и высокоскоростной накопитель подключается по USB-C-кабелю. Есть два варианта моделей с разными креплениями и объемами памяти. Отличная замена флешкам и громоздким HDD-дискам.

Из отзывов: SSD топчик. Для внешнего скорости выше крыши, как по мне. Под нагрузкой греется в пределах разумного. Маленький, лёгкий, вместительный.

Купить SSD SanDisk 5 862 р.

Пауэрбанк MOVESPEED 25000 мА·ч

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Портативный аккумулятор со стильным дизайном. Есть три порта для зарядки разных устройств: 2 USB-C и USB-A. На дисплее отображаются остаточная емкость, вольтаж и время до окончания зарядки гаджета.

Из отзывов: мне кажется, это оптимальный повербанк. Реальная эффективность заряда на 100 Вт и разряда на 130 Вт составляет 78%, что отличный показатель. Такой процесс длится 30 минут. Разряд на 65 Вт — 46 минут. Заряжается за 100 или 120 минут в зависимости от мощности. Для 100 Вт нужен кабель 5А. Главное, пульсации при минимальном токе небольшие, поэтому заряжать носимую электронику можно без проблем.

Bluetooth-колонка Tronsmart T6 Max

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Гаджет выдает чистое и объемное звучание, благодаря 360° динамику. Подцепиться можно по Bluetooth или NFC. Заявленное время работы — свыше 20 часов при громкости 50%. Есть защита от влаги по стандарту IPX5, возможность управления голосовым ассистентом и создание стереопары с аналогичной моделью.

Из отзывов: Это Бомба! НЧ и ВЧ классные и при малой громкости. Купил сразу 2шт для стерео атмосферы. Однако работает на все 100%+. Спасибо Продавцу! 

Купить Tronsmart T6 Max от 5 200 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
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