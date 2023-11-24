Обзор Infinix Note 30 VIP Гоночное издание: уникальный дизайн и потрясающая мощность под «капотом»

Комплектация — мощный старт

Дизайн от BMW

Экран — мое почтение

Производительность на высоких скоростях и звук от профессионалов из JBL

Камера — достойный результат при любых условиях

Автономность

Технические характеристики:

Процессор : MediaTek Dimensity 8050 (6нм)

: MediaTek Dimensity 8050 (6нм) Графика : Mali-G77 MC9;

: Mali-G77 MC9; Дисплей : 6,67 дюйма, AMOLED LTPO, 2400 × 1080, 900 нит,120 Гц;

: 6,67 дюйма, AMOLED LTPO, 2400 × 1080, 900 нит,120 Гц; Оперативная память : 12 ГБ LPDDR4X + поддержка расширения памяти до 21ГБ;

: 12 ГБ LPDDR4X + поддержка расширения памяти до 21ГБ; Накопитель : 256 ГБ, карта памяти до 2 ГБ;

: 256 ГБ, карта памяти до 2 ГБ; Основная камера: 108 + 2 + 2 МП;

108 + 2 + 2 МП; Фронтальная камера : 32 МП;

: 32 МП; Аккумулятор : 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт;

: 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт; Размеры : 162.66×75.89×8.21 мм;

: 162.66×75.89×8.21 мм; Вес : 190 г;

: 190 г; ОС: Android 13, оболочка XOS 13.

Вместо вывода

Большинство современных брендов стремятся копировать друг друга. Смартфоны все сложнее различать, а впечатление от их распаковки уже давно стало обыденностью. Однако сказать такое про Infinix Note 30 VIP не поворачивается язык. Тем более, когда в руках «Гоночное издание» над которым работали специалисты из BMW. И внешний вид, это только начало — устройство получило мощный процессор Dimensity 8050 и 12 ГБ оперативной памяти. Мы «обкатали» гаджет и спешим поделиться своими впечатлениями в этом обзоре.По степени наполнения коробки Infinix оставляют позади всех конкурентов. Вскрываем упаковку и загибаем пальцы: сам смартфон, пластиковый прозрачный бампер с логотипом JBL, фирменное защитное стекло, длинный двусторонний кабель USB-C, зарядный блок на 68 Вт и беспроводная зарядка на 15 Вт.Внешность Infinix Note 30 VIP Гоночное издание — дерзкая и запоминающаяся. Задняя крышка, пожалуй, самая интересная часть смартфона в плане дизайна. Сверху расположен модуль камеры из трех объективов и вспышки. Поверхность рифленая из экокожи, но самое интересное скрывается под ней.Трехцветный светодиодный глиф, который выполняет роль индикатора сообщений, заряда и других функций — очень удобно и необычно. Стиль отображения можно задать в настройках.Окантовка камер и боковые грани выполнены в необычном красном цвете. Клавиши громкости и блокировки ложатся четко под большой палец справа. С левой стороны только слот под 2 сим и карту памяти. На нижнем торце расположились: 3,5-аудиоразъем, основной микрофон, порт USB-C и динамик. На торце сверху — второй динамик и дополнительный микрофон.Издание зовется гоночным не для красного словечка. За красоту отвечает дизайнеры из A BMW Group Company на что намекает все — от упаковки до смартфона с узнаваемым триколором в индикаторах.Infinix Note 30 VIP Гоночное издание получило 6,67-дюймовый дисплей с AMOLOD LTPS-матрицей и разрешением 2400×1080 пикселей. Частота обновления — до 120 Гц, можно снизить до 60 или выставить автоматический режим — так дольше сохранится заряд аккумулятора. Пиковая яркость 900 нит, этого с головой хватит для корректного отображения даже при самом ярком освещении.Боковые рамки со всех сторон тонкие и симметричные. Нет ни бесячего подбородка, ни челки. Вместо нее аккуратный вырез под сэлфи-камеру в центре. Под экраном прячется сенсор отпечатка пальцев, который за все время эксплуатации ни разу не давал сбоев и отрабатывал задачу мгновенно. Впрочем, настроить разблокировку можно и по лицу, к ней претензий тоже нет. Кому как удобно.Под «капотом» болида Infinix Note 30 VIP поместили 6 нанометровый производительный процессор MediaTek Dimensity 8050 и целых 12 ГБ оперативной памяти. Если и этого мало, то можно увеличить до 21 ГБ за счет внутреннего накопителя. Хочется отметить, что у данной модели такой апгрейд действительно заметен. Система начинает работать отзывчивее, а приложения загружаются еще шустрее.Устройство с легкостью справляется с требовательными игрушками на максималках. PUBG, CoD Mobile — летают, чего уж говорить о простых приложениях для повседневного использования или видеороликах.Для любителей цифр ниже скриншоты тестов в AnTuTu Benchmark, Geekbench и CPU Trottling TestВ процессе длительных игровых сессий есть умеренный нагрев в верхней части дисплея.Как можно понять по логотипу на прозрачном кейсе и крохотной маркировке на верхнем торце к работе со звуком приложила компания JBL. Динамики не такие громкие, как колонки бренда, но для смартфона этого и не нужно. Детализация довольно неплохая, есть басы, а при максимальных настройках звук не смешивается в кашу и не срывается на хрип.За качество снимков отвечает связка из основной камеры от Samsung на 108 МП, плюс макро и датчик глубины по 2 МП. Она отличается шустрым фазовым автофокусом, который справлялся даже в условиях закатного солнца. Снимки получаются естественными, насыщенными, с высокой для данного сегмента детализацией.Отдельно похвалы заслуживает ночная съемка. Шумы и зерно отсутствуют на темных участках, за что, вероятно, стоит сказать спасибо алгоритмам постобработки. Режим Super Night Mode работает молниеносно — камера схватывает все на лету, время от нажатия «затвора» до запечатления кадра минимальны. Неплохие снимки получаются на фронтальную камеру.Из плюсов стоит отметить дополнительные режимы. Помимо привычных AI «улучшайзеров», есть трендовая съемка сразу на две камеры, блогерский режим с красивыми переходами, а также таймлапс и снимки документов. Последнее самостоятельно обрезает фон и увеличивает резкость кадра.Немного о видеосъемке. Предусмотрена EOS стабилизация в режиме 1080 при 30fps. Без нее открывается доступ к 1080 при 60fps и 4К при 30fps.Infinix Note 30 VIP оснащен аккумулятором на 5000 мА·ч и при стандартном использовании вывезет весь день и еще на пару-тройку каток в PUBG останется. Если заряжать смартфон комплектным блоком на 68 Вт на это потребуется порядка 45 минут. Что касается беспроводного варианта, то пользоваться им на постоянной основе сложно после скоростей по проводу. Впрочем, если вы никуда не спешите, то ее можно разместить на столе и время от времени пополнять запас батареи.Если кратко, то устройство однозначно заслуживает вашего внимания. Infinix Note 30 VIP Гоночное издание — интересный аппарат сразу по всем фронтам. Богатая комплектация и незаурядный дизайн лишь дополняют его основное преимущества — производительность. Мощный процессор и огромный запас «оперативки» справится с любыми поставленными задачами, будь то длительные игровые сессии или просмотр сериалов дома или поездке.