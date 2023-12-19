Обзор пылесоса Dreame U20: стильный и надежный помощник без проводов

Вертикальная модель Dreame U20 может похвастаться качеством сборки, достойной силой всасывания и богатой комплетацией. Кроме того он не занимает много места, а с его обслуживанием разберется каждый. Мы протестировали устройство в деле и спешим поделиться своим впечатлением.
Популярность вертикальных беспроводных пылесосов набирает обороты среди устройств подобного класса. Они не привязаны к розетке, что обеспечивает свободу действий без проводов под ногами. При этом их мощности и заряда хватает для полноценной и качественной уборки всего помещения, а система фильтрации, низкий уровень шума и компактность станут приятным плюсом к основным возможностям.
Комплектация
Настенное крепление-зарядка позволит удобно хранить пылесос в отведенном для него месте. В отдельном пакетике есть все необходимое для монтажа к стене — искать винты и дюбеля не придется.
Длинная трубка — один из основных компонентов для полноценной уборки помещений. Она достаточно длинная, чтобы не наводить порядок в согнутом состоянии, а значит и дальнейших проблем с усталостью спины не будет.
Скоростная турбощетка с мягким ворсом — бережно пройдется по любым поверхностям избавляя от пыли и загрязнений. Тщательную очистку обеспечивает отдельный двигатель, приводящий ролик в движение, а встроенная в корпус подсветка синего цвета подскажет места скопления пыли и пропущенные при уборке участки пола.
Мебельная электрощетка, также усиливается встроенным двигателем, но более компактна. Ее задача — аккуратное обращение с мягкими поверхностями, включая матрасы, кровати, подушки. Насадка также эффективно избавляется от пылевых клещей, поселившихся между швов мебели.
Комбинированная насадка состоит из уплощенной трубки для труднодоступных мест и кистеобразной щетки для уборки радиатора, жалюзи и других поверхностей, требующих деликатного подхода.
Все насадки надежно крепятся к центральному цилиндру и без труда отсоединяются нажатием механической клавиши. Также в коробке вы найдете инструкцию и зарядный блок.
Дизайн
Внешне Dreame U20 стильный и привлекательный. Кремовый окрас с золотистыми вставками выглядит мягко и по-домашнему. Форм-фактор — традиционный среди вертикальных пылесосов. Рукоять с антистатическим покрытием плотно и удобно лежит в руке, а палец ложиться точно на «курок» включения/выключения гаджета.
Режимы работы переключаются кнопкой на копусе-цилиндре, выше нее расположены три индикатора состояния. Каждый из них подскажет какой именно режим мощности включен в данный момент. Также на нижней части рукояти крепится съемный аккумулятор, который можно заменить на новый самостоятельно за пару секунд. А маленький светодиод сбоку сообщит, когда устройство требует подзарядки.
Ниже по вертикали расположен блок из трех главных частей устройства: системы фильтрации, двигателя и пылесборник объемом 0,5 литра. Контейнер прозрачный, а значит его наполнение всегда на виду и пропустить перегруз будет сложно. Собранная пыль отправляется в мусорку нажатием кнопки в нижней его части.
Мощность и режимы
Dreame U20 оснащен бесщеточным двигателем мощностью 370 Вт. Давление при всасывании 20 кПа, до 100 000 об/мин и силой всасывания 140 аэроватт.
Доступно три режима мощности, переключаться между которыми нужно вручную. Стоит помнить, что выбранный вариант влияет не только на тщательность уборки, но и на общее время работы пылесоса.
Экономичный лучше всего подошел для кафельного покрытия в ванной и туалете, ламината и прочих гладких поверхностей, которые не собирают много грязи, как, например, ковер с высоким ворсом.
Стандартный — самый частый в использовании. Полы моей квартиры застелены коврами, что требует дополнительных усилий при уборке. По неосторожности просыпал остатки крошек на пол — два-три захода и мусор не растаскивается по всему помещению.
Турборежим — усиленный. Его используют при загрязнениях более тяжелым сором — мелкие камешки, песок, при уборке густых ковров. Таковых у меня нет, зато есть два кота, которые любят играться с гранулами кошачьего наполнителя, заигрывая его по углам комнат. Поэтому даже максимальный режим порой приходится кстати.
При этом даже на полной мощности Dreame U20 практически бесшумен. Пару раз мне вздумалось прибраться посреди ночи и я поймал себя на мысли, что кухонный холодильник работает куда громче и с легким шуршанием пылесоса. Соседи не жалуются и коты спокойны.
Что касается обслуживания — все просто. С накопленной в емкости пылью все понятно, ее место в мусорном ведре. Цилиндр промывается под струей воды. С фильтром тоже самое, но его обязательно следует просушить. Займет это около суток, поэтому рассчитывайте время между уборками. Впрочем, заниматься промывкой слишком часто не стоит — раз в 3-4 недели.
Время работы
С автономностью у Dreame U20 тоже все в порядке. Аккумулятор на 2500 мА·ч полностью успевает справиться с уборкой. В режиме экономии его хватает примерно на час, в стандартном — 25-30 минут и сильные загрязнения можно устранять в течение 10 минут. После этого пылесос ставиться в крепление на 4 часа до полного заряда. А поскольку аккумулятор съемный, его можно и отдельно зарядить. Кому как удобно.
Технические характеристики
- Номинальная мощность: 370 Вт;
- Скорость вращения двигателя: 100000 об/мин;
- Мощность всасывания: 140 аэроватт;
- Давление при всасывании: 20 кПа;
- Емкость аккумулятора: 2500 мАч;
- Максимальное время работы: до 60 мин;
- Вес устройства: 1,65 кг;
- Емкость контейнера для пыли: 0,5 л;
- Режимы работы: 3 (экономичный, стандартный, турбо).
Впечатления
За время тестирования Dreame U20 показал себя исключительно с хорошей стороны. Это надежный помощник, мощность которого не заставит делать уборку по два раза. В отличие от популярных роботов-пылесосов, вертикальная модель под собственным контролем — то, что надо, если в квартире множество предметов, куда автоматические гаджеты просто не пролезут. К плюсам можно добавить богатую комплектацию, хорошую автономность и наличие подсветки, с ней вы определенно ощутите бытовой процесс иначе.
На момент публикации Dreame U20 можно приобрести от 19 000 рублей, что является весьма скромным ценником для модели со столь широкими возможностями.
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