Обзор Procodes: как оплачивать зарубежные сервисы в России. Пополняем Apple и Steam без заморочек

Сейчас пользователям представлен довольно большой выбор способов оплаты зарубежных сервисов. Зачастую их все объединяет один неприятный недостаток — под каждую платформу нужно иметь под рукой отдельный платежный метод. Мы протестировали «швейцарский нож» под названием Procodes. Он позволяет оплачивать Steam, Apple ID, PlayStation Store, Xbox, Spotify и многое другое в одном месте и с фиксированной комиссией за пополнение.
В этом обзоре мы подробно расскажем о работе сервиса Procodes на примере пополнения кошелька Steam и учетной записи Apple ID.
Как пополнить Apple ID с помощью ProcodesКод подарочной карты поле покупки приходит на почту, а также все свои заказы вы можете видеть еще и в личном кабинете. Чтобы перейти в личный кабинет нужно нажать кнопку «Войти» и использовать для входа свой email, на который делали покупку.
Теперь можно перейти по ссылке на страницу с картами оплаты Apple. Здесь выбираем карточку App Store & iTunes нужного номинала. Для удобства комиссия сервиса отображается сразу и вы видите весь ценник перед оплатой. Таким образом можно сразу рассчитать необходимую сумму покупки.
Для первого пополнения мы выбрали карту Apple номиналом 500 рублей, её финальная стоимость составила 650 р. Жмём большую синюю кнопку «Оформить заказ».
В следующем окне необходимо ввести свой e-mail, выбрать способ оплаты. Покупку можно оплатить банковской картой или по СБП. Снова подтверждаем приобретение карты кнопкой «Оформить заказ».
Откроется формата оплаты, которая дополнительно позволяет оплачивать с помощью Яндекс Пэй. Оплата прошла — код пополнения Apple ID пришел на почту в течение нескольких минут.
Для активации кода нужно открыть App Store и нажать на свою аватарку в правом верхнем углу. В открывшемся меню выбираем «Погасить подарочную карту или код», а затем вводим полученный код и жмём «Активировать».
Карты оплаты Apple
Как пополнить Steam с помощью ProcodesПроцесс пополнения Steam практически не отличается от покупки карт Apple. Сервис позволяет автоматически пополнять российские и СНГ аккаунты Steam, а также аккаунты Турции, США, Европы, Аргентины с помощью подарочных карт. Для обзора мы решили пополнить нашу российскую учетную запись.
Далее необходимо ввести логин Steam, на который будут отправлены денежные средства. Обратите внимание, что минимальная сумма пополнения — 100 рублей. Как и в предыдущем случае, здесь сразу отображается сумма комиссии — 11%. В нашем случае итоговая стоимость покупки вышла 111 рублей.
Теперь вводим свою электронную почту для получения чека и жмём синюю кнопку «Пополнить баланс Steam».
На следующем этапе откроется окно оплаты. Выбираем наиболее удобный для себя способ. Средства в кошелек Steam были зачислены моментально сразу после подтверждения оплаты.
Пополнение Steam
Какие еще сервисы можно оплатить с помощью ProcodesПомимо Apple и Steam, вы сможете при помощи Procodes оплатить следующие сервисы:
- Игровые — PlayStation Store, Nintendo, Xbox, EA Play, Blizzard и Razer Gold
- Развлекательные — Spotify, Netflix, Midjourney, ChatGPT и Google Play
- Игровые донаты — Call of Duty Mobile, Warzone Mobile, EA FC24 Points, Free Fire, Fortnite, Roblox, PUBG Mobile, Valorant, Apex Legends, Brawl Stars, World of Warcraft и Diablo IV Platinum
- Софт — Office 365 и Windows
Что в итогеProcodes — удобный и быстрый способ пополнения привычных сервисов. Оплата проходит быстро и просто. Для Apple в ассортименте большой выбор карт и регионов, включая Россию, Турцию и США. Также отметим сравнительно низкую наценку.
Что касается пополнения Steam, похвалим за низкую и фиксированную комиссию. На баланс приходит точная сумма. В доступности пополнения большой выбор регионов, в том числе Россия, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Армения.
Вишенка на торте Procodes — большой выбор способов оплаты. Вы сможете воспользоваться своей привычной банковской картой, СБП или провести платеж через Яндекс Пэй.
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Шутова Анастасия Викторовна
ИНН 773580181300
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