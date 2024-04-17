Самый бесполезный гаджет 2024! Что нужно знать об Apple Vision Pro

Устройство на обзор предоставили наши друзья из BigGeek

Комплектация и конструкция — возможно, главные достоинства продукта

Первый запуск

Качество картинки: хорошо, но есть вопросики

Программное обеспечение: абсолютный ноль

Что понравилось: создание нового типа контента, которым невозможно поделиться

Что в итоге?

Признаюсь честно, я в такой ситуации впервые, когда ко мне на руки попал свежий гаджет от Apple и приходится буквально заставлять себя им воспользоваться. Как вы уже поняли из заголовка — этот текст будет посвящен Apple Vision Pro, который оставил после себя массу вопросов и скомканные впечатления.Apple Vision Pro (AVP) — очень дорогая игрушка. Сейчас её основные потенциалы — создавать вау-эффект примерно на 40 минут и возможность сделать в этой гарнитуре фотку, чтобы выставить её в соцсетях: «Смотрите, я с технологиями на короткой ноге».«Бандура» поставляется в гигантской упаковке, которая напоминает блендер или какую-нибудь другую кухонную утварь. Реально, очень большая. Внутри коробки: гарнитура, защитный чехол для стекла, батарея на проводе, провод USB-C, адаптер питания, документация, а также дополнительные накладка и ремешок для головы. Вдаваться в подробности не буду — вы их уже видели в многочисленных распаковках на YouTube.Первое, что производит приятное впечатление — конструкция. Гарнитура ощущается премиальным устройством. Да, инженеры Apple не зря свой хлеб едят. Возникает ощущение, что все детали продуманы до мелочей. Нечто подобное можно испытать, когда держишь в руках впервые очень дорогие механические часы — хочется все потрогать и покрутить.Все элементы конструкции Apple Vision Pro идеально подогнаны и прекрасно взаимодействуют друг с другом. Как же приятно просто подсоединять и отсоединять ремешок, настраивать его длину с помощью крутилки и подключать внешний аккумулятор. В такие моменты представляешь, что в Apple работает целый «департамент тактильности», которые проектирует все эти щелчки и прочие ощущения.На голове Apple Vision Pro сидит хорошо. Мне повезло с размером. Во время использования дополнительный ремешок не потребовался. Дискомфорта от контакта гарнитуры с лицом в течение часа я не испытывал. А вот использовать AVP дольше часа мне было физически некомфортно. Всё дело в весе устройства. Гарнитура весит 650 г. От ношения такой массы на голове у меня очень быстро начинает уставать шея. Неприятные ощущения появляются примерно спустя 30 минут использования.Работает Apple Vision Pro от массивного аккумулятора (325 г.) на проводе, который крепится к гарнитуре с помощью проприетарного коннектора. За это решение все уже успели пнуть компанию, а я похвалю. Мне кажется такая реализация питания оптимальной. Лишняя тяжесть на голове точно не к чему. Мобильность съемный аккумулятор не ограничивает — надел гарнитуру, а блок закинул в карман. Норм. Во всяком случае, это не та особенность, к которой стоит придираться.Для меня опыт использования Apple Vision Pro разбился на три части: впечатления от конструкции устройства, первый запуск и осознание бесполезности гаджета. Я думаю, что с «железным» исполнением все понятно по предыдущему разделу, поэтому предлагаю пойти дальше.Настройка AVP не занимает много времени. Нужно приготовить американскую учетку Apple ID — если её нет, то все впечатления закончатся спустя несколько часов. Гарнитура попросила отсканировать лицо для создания цифрового аватара, а затем расскажет о жестах управления.Иммерсивный режим — главный ВАУ-фактор Apple Vision Pro. Казалось бы бестолковая штука, но она единственная, с которой мне все еще хочется играться. Работает так — вращаешь аналог колёсика Digital Crown и окружающая «реальность» заменяется невероятным горным пейзажем или другой цифровой локацией по выбору. Магия, не иначе! Или «цифровой телепорт» в свою личную вселенную. За такие решения мы и любим Apple.В рекламных роликах нам показывают почти идеальный видеопоток, в котором окружающая реальность дополняется элементами интерфейса visionOS. На деле все не так хорошо, как может показаться.Качество видеопотока с окружающей реальностью очень сильно зависит от освещения. Если в помещении света недостаточно, например, закрыты окна и работает приглушенная подсветка, то качество картинки оставляет желать лучшего. Появляется шум и заметные артефакты.Общий план в Apple Vision Pro заметно замыливается по краям. Также имеется эффект виньетирования (затемнения по углам).Всё, что касается виртуальных объектов, включая интерфейс операционной системы и иммерсивный режим не вызывает нареканий. В этом случае картинка одна из лучших на рынке.Взаимодействие с другими устройствами в гарнитуре сводится к нулю. Можно разглядеть какие-то общие черты происходящего на экране iPhone или Apple Watch, но шрифт уже сильно плывёт.К операционке visionOS сложно придраться. Она реализована хорошо. Все жесты интуитивные и очень быстро запоминаются. Операционная система предлагает все фирменные приложения Apple, включая Заметки, Напоминания, Почту и браузер Safari. На этом программное обеспечение заканчивается — какой-либо полезный и эксклюзивный софт отсутствует.Помните, я упоминал американскую учетку Apple ID в начале? Без неё вы будете ограничены только предустановленным софтом, поскольку магазин App Store для AVP ограничен только американским регионом. В целом, пока это не проблема, поскольку выбор приложений для гарнитуры оставляет желать лучшего.Техноэнтузиасты показывают, как они организовывают своё пространство в Apple Vision Pro. В большинстве случаев всё сводится к размещению окон приложений по квартире. На мой взгляд, все эти способы использования обнуляются двумя вещами: неудобством длительного применения (помните, в начале я говорил, что от AVP шея быстро устаёт) и ограниченной автономности. В конечном итоге я каждый раз возвращаюсь к своему старому доброму монитору, который не висит лишнем грузом на моей голове и не требует подзарядки.Мне показалось, что единственное полезное применение Apple Vision Pro — просмотр фильмов. Получается очень дорогой индивидуальный кинотеатр.VR-контента нет. С этим нужно смириться. Поддерживаемые игры запускаются в «окнах», которые можно растянуть до больших размеров. Поддержка VR-видео на известных платформах отсутствует. Смотреть ролики от первого лица на «черно-оранжевом ютубе» не получится. Максимум, как я уже упоминал — большой экран.Создание контента — вот тут гарнитура может выехать. Панорамы и Spatial Video, сделанные с помощью AVP выглядят просто потрясающе. Это какой-то совершенно новый опыт. Представьте, можно с помощью гарнитуры записать видеоролик от первого лица с прогулкой по любимым местам и отправить его родителям или друзьям в другом городе. Они смогут пережить впечатления буквально от вашего лица. Однако у всего этого есть жирный минус.Просмотреть полноценно Spatial Video можно только в гарнитуре. Получается, что контент заперт на платформе. Поэтому большого распространения пространственные ролики не получат. Apple может спасти ситуацию, если адаптирует просмотр Spatial-контента для других своих устройств. Сейчас они выглядят как обычные ролики, снятые на GoPro. К примеру на iPhone, можно было бы задействовать гироскоп для пространственного перемещения по ролику.Я искренне не понимаю, зачем Apple выпустила такой дорогой девкит для разработчиков на потребительский рынок. К запуску Apple Vision Pro вся рекламная активность продукта сводилась к функциям просмотра кино. Повторюсь, получается весьма дорогой гаджет для просмотра фильмов и сериалов.Прямо сейчас гарнитура вам не нужна. Она пока еще никому не нужна, даже самой Apple. Это такой «выстрел в луну с рогатки» или «самый первый iPad». Запуск Apple Vision Pro — попытка заинтересовать разработчиков и техноэнтузиастов, которые должны сами придумать применение устройству.Нам остается наблюдать, что будет с AVP дальше? Если это сценарий «первого iPad», компания соберет всю обратную связь и выстрелит успешной второй версией, которая к выходу переболеет всеми детскими болячками Apple Vision Pro. Нельзя исключать, что гарнитура могла слегка опередить время. Из-за большого ценника и ряда неприятных ограничений продукт может остаться в нише, а это идет вразрез с философией Apple, устройства которой приобретают статус массового феномена.