Tech Week 2023 x OPPO: что мы увидели на техноконференции в «Сколково»

Организация встречи

Главные виновники торжества

История развития из первых рук

«До официального представления Find N, за 4 года мы изучили шесть поколений прототипов складных устройств, но ни одно из них не оправдало наших ожиданий по этому аспекту. Чтобы решить проблему складки (дисплея), мы изучили все возможные механизмы складывания, включая вертикальные, горизонтальные и внешние механизмы», — вспоминает господин Фан. «И в итоге в 2020 году мы пришли к выводу, что именно каплевидный шарнир является оптимальным решением для минимизации визуального ощущения складки и повышения надежности складного смартфона».

«Внутренний экран OPPO Find N был разработан совместно с Samsung. Правда тогда инженеры Samsung считали каплевидный шарнир нереализуемой концепцией из-за высокой степени сложности и высокого количества компонентов».

В поисках интересностей

Больше подробностей

«Вы действительно правы, что в рассказе акцент сделан на шарнире, но когда тестируется прочность устройства и какими характеристиками оно обладает, то тестируется устройство целиком. Поэтому указанная прочность касается всего устройства », — подчеркнул эксперт.

«В ходе тестов, 99% приложений совместимы с Boundless View», — ответил Чжу Хайчжоу.

Впечатления

С 28 по 30 ноября в главном российском инновационном технопарке «Сколково» проходило масштабное мероприятие Tech Week 2023. Сотни экспертов и зарубежных гостей собрались в одном месте, чтобы поделиться идеями в сфере развития бизнеса и технологий. Одним из главных партнеров ивента стал бренд OPPO, который позволил поближе познакомиться с новинками раскладных смартфонов линейки Find N3 и открыто побеседовать с главными специалистами компании.Любое крупное мероприятие (не только театр) начинается с вешалки. Научно-исследовательскому центру «Сколково» предстояло принять свыше 3000 гостей за три дня, поэтому организация должна быть соответствующая. Несмотря на постоянно пребывающий поток участников и зрителей, не было ни единого намека на «пробки» у входа — охрана, гардероб и стойки регистрации работали оперативно и вежливо. Не потеряться в широком выборе активностей, помогло специальное приложение в котором поминутно отслеживались все события и места их проведения.Мы встретились в фойе. Помимо iGuides (в лице меня), OPPO пригласила редактора онлайн-журнала iChip, автора IXBT Live, главреда портала The GEEK и других представителей различных техномедиа. От сферы блогеров присоединились DIMAVIPER с миллионной аудиторией на YouTube и обозреватель мобильных игр Fl1cker. После знакомства все дружно отправились к стенду, где были представлены смартфоны OPPO Find N3 Fold и Flip.Без лишней скромности можно заявить, что стенд OPPO стал одним из самых посещаемых мест Tech Week 23. Все просто. Пока остальные продвигали эффективность бизнес-решений и узконаправленные корпоративные идеи, представители сделали ставку, в том числе и на массового потребителя.Оформление небольшой локации было четко продумано. На стендах разместили несколько полнофункциональных семплов со всеми вариантами расцветок OPPO Find N3 Fold и Flip. Сотрудники были хорошо проинформированы и четко отвечали на все вопросы, касаемо новинок.Естественно, смартфоны стали главной точкой интереса и чтобы не ждать своей очереди покрутить в руках гаджеты, гости могли сразу перейти к тестированию возможностей камеры. В центре площадки установили удобный диван с освещением. Девушка рассказала о преимуществах дополнительного дисплея в OPPO Find N3 Flip, который пригодится всем поклонникам сэлфи и фотографировала всех желающих. При желании памятные фото можно было оставить себе.Если задавать вопросы не ваш конек, на отдельном столе разложили подробные технические характеристики линейки OPPO Find N3 Series в виде печатных материалов.Что касается эргономики — обе модели удобно лежат в руке, раскладываются без каких либо затруднений, а схлопываются с приятным щелчком.Сразу хочется отметить, что место сгиба заметно только при очень пристальном рассмотрении. Без этого никуда — законы физики пока не отменили. Фирменная оболочка ColorOS работает шустро. Чтобы ее протестировать в смартфоны уже были предустановлены ряд популярных приложений и игр, включая требовательную Genshin Impact.Главным достижением стала новая версия шарнира, которая по словам разработчиков выдерживает до 1 миллиона складываний и благодаря инновационной конструкции сводит к минимуму искажение в центре дисплея. Первое визуально-тактильное впечатление о новинках сложилось исключительно положительное. Подробнее о технических характеристиках моделей OPPO Find N3 Series мы расскажем в отдельном материале.После небольшой паузы, участники Tech Week 2023 проследовали в главный конференц-зал. На сцене выступил Фред Фан (Fred Fan) — главный директор эксклюзивного дистрибьютора OPPO в России. На протяжении получаса он рассказал о создании и развитии складной линейки смартфонов, становлении сотрудничества внутри компании, и как выжить в условиях жесткой конкуренции, если вы не первый на рынке.Наиболее интересной частью стал процесс разработки шарнира, который совершил прорыв в области складных устройств.По словам спикера, длительные исследования прошли не зря — результат на 80% превосходит устройства конкурентов, когда речь идет о визуальной составляющей дисплея. Также гендиректор рассказал один любопытный факт, который связывает OPPO с одним из ведущих корейских брендов:Выступление сопровождалось подробным видеорядом и переводилось на русский язык профессионалами. Для желающих задать вопросы был создан отдельный чат и самые интересные зачитывались в ходе беседы.По завершению Фред Фан пригласил поближе ознакомиться с новыми устройствами у главного стенда, который мы посетили ранее. И мы отправились искать что-нибудь интересное среди других представителей.Честно признаться, каких-либо любопытных разработок встретить не пришлось. Как я и говорил ранее, выставка нацелена скорее на решение корпоративных задач. Мне же было интересно что-то потестировать, пощупать, а не слушать о перспективности абстрактных стартапов. Из подобного внимание привлекла VR-площадка, которая на деле оказалась тренажером для сотрудников ЗАГСа, директоров школ и работников жилищно-коммунальных услуг. По идее программа симулирует непредвиденные ситуации на рабочем месте. Со слов представителей это помогает быстрее адаптироваться к конфликтам и отточить правильные действия для их решения.К подобному роду разработкам я отношусь скептически. Сложно представить, как компьютерная программа воссоздает перепалку при расторжении брака или убеждает школьника, что залипать в смартфоне во время урока — это не ОК. Да и визуально происходящее на экране больше похоже на поделку первокурсника-программиста. Ограничимся словестным описанием, пожелаем удачи разработчикам и следуем дальше.А вот потрепать стальную холку робо-пёселя — совсем другое дело. Питомцы, курсируя по залу, вызывали неподдельный интерес и умиление среди гостей.Также встретилась киберкофейня, в которой роботизированная рука приготовит напиток за несколько минут. Заказ можно сделать на месте или через приложение к заданному времени.Следующим этапом ивента стала встреча с разработчиками в формате закрытой беседы. Всем участникам приготовили устройства для синхронного перевода. Первым выступил Цань Чжань (Zhang Qian) — эксперт в области создания шарниров OPPO. Специалист рассказал подробности эволюции сгибаемой конструкции, от первых прототипов до ее финальной версии, которая представлена в линейке Find N3. Зрители активно задавали вопросы и получали развернутые ответы.Во время рассказа, господин Чжань сделал акцент на тестах сгибания шарнира. По его словам конструкция выдерживает до 1 миллиона складываний. У меня возник вопрос: соответствует ли дисплей такой же степени живучести.Далее микрофон перешел в руки Чжу Хайчжоу (Zhu Haizhou) — разработчику операционно системы ColorOS. Спикер уделил особое внимание многозадачности смартфонов и в частности функции Boundless View. Она позволяет запускать до трех приложений на развернутом экране. Основное занимает почти весь дисплей, а одно или два других остаются за его пределами. Их края слегка выглядывают сбоку или снизу экрана и активируются коротким свайпом. Система работает мгновенно, без тормозов и подлагиваний.Развернутые окна идеально подгоняются под рамки смартфона. Коллеги из других изданий заинтересовались вопросом, что отвечает за совместимость: оболочка ColorOS или разработчики приложений.Примечательно, что сопроводительные материалы, показанные на экране, были адаптированны под русскоязычных пользователей. В качестве примеров использовались такие приложения, как «Яндекс Карты» или «Яндекс Музыка».После выступления все участники могли покрутить разные ревизии шарниров. Всего было представлено 8 экземпляров. Самые последние раздали в качестве сувениров.Еще минут двадцать эксперты отвечали на вопросы зрителей в менее формальной обстановке и все потихонечку начали стягиваться к выходу из «Сколково».Это был длинный, но интересный 8-часовой экспириенс. За это время мы сделали десятки снимков, пообщались с интересными людьми, ознакомились с новинками смартфнов и задали интересующие нас вопросы сотрудникам компании. Отдельная благодарность уходит организаторам Tech Week и российским представителям OPPO, которые ответственно подошли к проведению мероприятия и всегда были на связи.