Apple iOS 16 macOS Ventura

Apple выпустила iOS 16.1.1, iPadOS 16.1.1 и macOS 13.0.1 для всех

Фархад

iOS 16.1.1


Сегодня, 9 ноября, компания Apple выпустила обновления iOS 16.1.1, iPadOS 16.1.1 и macOS 13.0.1 для всех пользователей совместимых устройств.

Согласно официальным примечаниям, в новых версиях ПО Apple устранила две серьёзные уязвимости, которые могли привести к неожиданному завершению работы приложений или выполнению произвольного кода удалённым пользователем. Компания утверждает, что ни одна из них не эксплуатировалась хакерами, но рекомендует всем пользователям срочно обновиться.

Кроме того, iOS 16.1.1 устраняет некоторые ошибки и баги, но Apple не раскрывает никаких подробностей. Вероятно, речь идёт о проблеме с отваливающимся на iPhone Wi-Fi.

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Комментарии

+474
franzisonfire
У меня подвисает экран и после разговора он черный, пока не перезагрузишь, что с этим можно сделать, помимо покупки нового?)))
47 минут назад
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Mers
+4161
Mers franzisonfire
Покупать новый смартфон из-за косяка ПО?
34 минуты назад
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+458
AndVlaZ franzisonfire
Смени защитное стекло, у тебя пыль где датчик набилась.
31 минуту назад
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