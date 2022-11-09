Apple выпустила iOS 16.1.1, iPadOS 16.1.1 и macOS 13.0.1 для всех

Сегодня, 9 ноября, компания Apple выпустила обновления iOS 16.1.1, iPadOS 16.1.1 и macOS 13.0.1 для всех пользователей совместимых устройств.
Согласно официальным примечаниям, в новых версиях ПО Apple устранила две серьёзные уязвимости, которые могли привести к неожиданному завершению работы приложений или выполнению произвольного кода удалённым пользователем. Компания утверждает, что ни одна из них не эксплуатировалась хакерами, но рекомендует всем пользователям срочно обновиться.
Кроме того, iOS 16.1.1 устраняет некоторые ошибки и баги, но Apple не раскрывает никаких подробностей. Вероятно, речь идёт о проблеме с отваливающимся на iPhone Wi-Fi.
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