Пользователь vc.ru Иван Колыхалов рассказал об очень необычной схеме, которую придумали мошенники, звонящие от имени банков. Он воспользовался услугами банкомата в «Альфа-Банке» для погашения кредита, и буквально через полчаса после этого ему перезвонили с предложением получить кредитную карту в том же банке.
Иван полагает, что мошенники могли находиться в самом банке и следить за его действиями: подсмотреть имя и отчество на экране, а из оставленного им чека узнать его номер телефона и частично номер карты (первые и последние цифры). Этих данных достаточно для того, чтобы позвонить человеку якобы от лица банка и провернуть какую-нибудь мошенническую схему.
В теории мошенники действительно могли прибегнуть к этой схеме, но случившееся с Иваном вполне может оказаться совпадением. Известно, что получить кредитную карту обычно предлагают не мошенники, а лица и компании, легально сотрудничающие с банками по реферальной схеме и получающие вознаграждение за привлечённых клиентов. С другой стороны, кому-нибудь действительно могло прийти в голову обходить отделения банков и собирать чеки, на которых указаны номера телефонов клиентов, чтобы в дальнейшем перезванивать и предлагать им финансовые услуги. Конверсия от такого обзвона наверняка выше, чем в случае со случайными номерами, обладатели которых могут быть совершенно не заинтересованы в получении кредитных средств.
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Ну позвонил мошенник, вот это поворот