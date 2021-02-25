В Роскачестве обозначили главные угрозы безопасности при использовании Clubhouse. В перечень вошли запись разговоров, доступ к контактам, поддельные приглашения и приложения-клоны на Android.
Приложение запрашивает разрешение на доступ к списку контактов, а потом предлагает пригласить всех, кто находится в адресной книге пользователя, однако возможности удалить информацию, которой пользователь поделился с сервисом, пока нет. Эксперты отметили, что при регистрации нового пользователя Clubhouse присылает push-уведомления его контактам и предлагает создать приватную комнату для приветствия. «К тому же неясно, какие данные о социальных связях и в каком виде хранит приложение», — подчеркнули в Роскачестве.
Clubhouse пока доступен только пользователям iOS, а в связи с этим злоумышленники могут воспользоваться отсутствием приложения на Android, создавая клоны сервисы, которые могут оказаться чем угодно, в том числе и вирусом. Также в Роскачетве напомнили о появлении на интернет-площадках объявлений о продаже фейковых инвайтов, цель которых — выманить деньги у жертвы.
В Роскачестве полагают, что еще одна опасность Clubhouse — возможность записи разговоров, которые могут попасть к третьим лицам. В политике конфиденциальности сервиса имеется пункт, согласно которому платформа может записывать разговоры в комнатах и хранить их какое-то время. Это объясняется соображениями безопасности.
«По-видимому, эти записи могут храниться достаточно долго. 20 февраля стало известно о хакерской атаке, в результате в сеть утекли разговоры части пользователей, которые находились в закрытой комнате. Таким образом, технически такой взлом возможен, и, скорее всего, следует ожидать новых инцидентов. Хакерская атака, впрочем, необязательна: пользователи могут и сами обойти ограничение записи разговоров с помощью сторонних приложений», — Роскачество.
Эксперты сошлись во мнении, что сейчас Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности. Они порекомендовали дождаться момента, когда эти проблемы будут исправлены, как было с Zoom.
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Что могу сказать, в целом если поискать, то можно найти хороших модераторов, создающих интересные комнаты.
Например сегодня слушал комнату — Полезные утренние привычки, и понравилось то, что каждый человек выступает по 2-3 минуты, за счёт этого можно сразу услышать советы от многих людей (понятное дело что большинство это банальщина, но при этом была пара советов, что мне зашли).
Вчера слушал комнату «Зачем нужен личный автомобиль?», тоже интересно было услышать мнение людей, что отказались от своего авто и пересели на каршеринг и/или общественный транспорт.
Минус Клабхауса- это очень много инфоциган, цель которых сначала прорекламировать свой «бизнес», а затем 15 секунд сказать что-то по делу. Но если модераторы толковые, то они сразу рубят на корню любую рекламу.
Второй минус — вещают совершенно разные люди, и эксперты в определенном вопросе, и обычные слушатели, поэтому очень важно научиться фильтровать информацию и применять критическое мышление, а не верить во все, что слышите.
Как итог, Клабхаус зайдёт людям, что любят слушать подкасты, т.к. в нем много комнат, поднимающих абсолютно разные вопросы, и конечно вы всегда можете создать свою комнату, если вам есть чем поделиться с этим миром.
P.S. Заметил ещё одну особенность, связанную с психологией. Ощущения схожи с просмотром телевизора, т.е. вы причастны к чему-то, что одновременно сейчас слушают сотни/тысячи людей. Словно вы прямо сейчас находитесь в некой тусовке, а не одиноки.
Думаю, в том числе благодаря пандемии Клабхаус сейчас так выстрелил, т.к. миллионы людей до сих пор (а возможно и навсегда) сидят на удаленке.