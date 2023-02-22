Компьютерный мастер рассказал, почему ни в коем случае нельзя покупать дешёвые карты памяти

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Да это надо быть или пофигистом или жлобом, чтобы думать что хорошая карта памяти от именитого производителя может стоить 600-700-800 рублей. На всяких Вайлдбериз и ОЗОН за эти деньги продают днищенские и китайские подвальные копии. Уж если ты купил себе смартфон за 80-150 тысяч или зеркалку за немалые деньги, то и экономить нехрен ни на картах памяти, ни на АКБ и всяких расходниках. Скупой платит дважды а иногда и ещё больше в конечном итоге.
P.S. Недавно надо было купить карточку памяти для кнопочного телефона, с которого юзаю интернет-магазины и службы доставки. Бесит постоянно переполняющаяся СМС-ками память телефона, не продешевил и взял Kingston на 128ГБ, её там за глаза и всего 1700р и никаких проблем и сожалений, главное оригинал а не не пойми что за пятихаточку. Мастером тут быть не надо, достаточно просто потратить время на поиски в инэте и не вестись на всякие заманухи по супернизким ценам
P.S. Недавно надо было купить карточку памяти для кнопочного телефона, с которого юзаю интернет-магазины и службы доставки. Бесит постоянно переполняющаяся СМС-ками память телефона, не продешевил и взял Kingston на 128ГБ, её там за глаза и всего 1700р и никаких проблем и сожалений, главное оригинал а не не пойми что за пятихаточку. Мастером тут быть не надо, достаточно просто потратить время на поиски в инэте и не вестись на всякие заманухи по супернизким ценам
Сегодня в 14:26
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