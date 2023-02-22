Компьютерный мастер рассказал, почему ни в коем случае нельзя покупать дешёвые карты памяти

Александр


Пользователь «Пикабу» с ником MASTER095, практикующий в том числе установку систем видеонаблюдения, рассказал о недавнем случае. Клиент решил сэкономить на покупке карт памяти, но в итоге нарвался на непредвиденные расходы.

К мастеру обратился постоянный клиент, которому было нужно установить несколько камер. Исполнитель составил смету, указав, что купит четыре карты памяти (две по 128 ГБ за 2400 р. и две по 256 ГБ за 4800 р.) Это не устроило человека, он решил, что мастер хочет нажиться на нём, ведь на маркетплейсах такие карты стоят в разы дешевле, так что он заявил, что сам их купит.



И действительно на маркетплейсах такие карты стоят в разы дешевле — примерно по 500-600 р. за 256-гигабайтные модели. Мастер принёс камеры, установил, вставил карты, а камеры их не видят и не форматируют. Тогда он подключил одну из карт к ноутбуку, та определилась как 117-гигабайтная и зависла на 10% форматирования. Остальные оказались такими же — мало того, что подделки, так ещё и бракованные.

Другие пользователи в комментариях к посту отметили, что в ситуации отчасти виноваты российские магазины электроники. Они годами торговали картами памяти и другими аксессуарами в разы завышая их рыночную стоимость, в результате чего у покупателей сложилось впечатление, что на подобных товарах наживаются, и они на самом деле могут стоить в разы дешевле того, что озвучивает продавец. В комментариях также указали, что низкая цена не всегда является индикатором подделки, ведь на тех же маркетплейсах зачастую продаются фейки по ценам оригинала.
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Комментарии

+4545
Carter_Mayers
Да это надо быть или пофигистом или жлобом, чтобы думать что хорошая карта памяти от именитого производителя может стоить 600-700-800 рублей. На всяких Вайлдбериз и ОЗОН за эти деньги продают днищенские и китайские подвальные копии. Уж если ты купил себе смартфон за 80-150 тысяч или зеркалку за немалые деньги, то и экономить нехрен ни на картах памяти, ни на АКБ и всяких расходниках. Скупой платит дважды а иногда и ещё больше в конечном итоге.
P.S. Недавно надо было купить карточку памяти для кнопочного телефона, с которого юзаю интернет-магазины и службы доставки. Бесит постоянно переполняющаяся СМС-ками память телефона, не продешевил и взял Kingston на 128ГБ, её там за глаза и всего 1700р и никаких проблем и сожалений, главное оригинал а не не пойми что за пятихаточку. Мастером тут быть не надо, достаточно просто потратить время на поиски в инэте и не вестись на всякие заманухи по супернизким ценам
Сегодня в 14:26
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Вася Вотафаков
+5467
Вася Вотафаков
Уже не первый год беру карты памяти на Али. И не только их а еще и флэшки. Usb 2.0/3.0, 8-128gb. Как в корпусе так и без. Просто тупо по отзывам или наобум. Пока все работает. В регистраторе. В камерах наблюдения. 😊
час назад в 18:09
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