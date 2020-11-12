Google выпустила обновление для Chrome с номером версии 86.0.4240.198. В выпуске содержатся исправления уязвимостей нулевого дня, которые были обнаружены в браузере за последние три недели.
Хотя Google не поделилась подробностями, сообщается, что о найденных уязвимостях компания была предупреждена анонимными источниками. Эксплоиты обнаружили исследователями безопасности 20 октября и 2 ноября. В журнале изменений отсутствует подробная информация по обнаруженным уязвимостям, поскольку еще не все пользователи обновились.
Как правило, уязвимости нулевого дня используются для направленных атак. Тем не менее установка обновления рекомендуется для всех пользователей. Если браузер не загрузил апдейт автоматически, то вы можете это сделать самостоятельно в меню «Справка» > «О браузере Chrome».
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: