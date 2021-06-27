Apple в документе поддержки поделилась списком устройств, которые следует держать на безопасном расстоянии от медицинских приборов, таких как имплантированные кардиостимуляторы и дефибрилляторы. Всё дело в потенциальных магнитных помехах.
Чтобы избежать влияния на работу медицинских устройств, Apple рекомендует держать перечисленные продукты на расстоянии более 6 или 12 дюймов в том случае, если гаджет поддерживает беспроводную зарядку. Помимо этого, компания рекомендует проконсультироваться с лечащим врачом и производителем медицинского прибора для получения более точных рекомендаций.
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Ранее в этом месяце Американская ассоциация кардиологов заявила, что в небольшом исследовании различных типов кардиостимуляторов и дефибрилляторов 11 из 14 устройств столкнулись с помехами при поднесении iPhone 12 Pro Max в пределах расстояния 1,5 см.
В январе журнал Heart Rhythm Journal опубликовал исследование, которое показало, что модельный ряд iPhone 12 может создавать помехи для работы медицинских приборов. Проверку проводили три врача из Мичигана.
Apple признаёт, что смартфоны из серии iPhone 12 могут создавать электромагнитные помехи для медицинских устройств. Компания предоставляет дополнительную информации о безопасности в специальном разделе руководства для пользователей.
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Это забота о том чтобы в сторону Эппл не выкатывали многомиллионные иски. Да и вообще причастность устройств Эппл к смерти человека это плохая реклама и удар по имиджу компании.