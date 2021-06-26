Несмотря на строжайшую секретность в процессе разработки и создания новых продуктов, утечки продолжают регулярно всплывать и позволяют предварительно взглянуть на будущие устройства. Судя по всему, Apple это надоела и компания решила начать борьбу против инсайдеров.
Поставщик многочисленных утечек под ником Kang поделился уведомлением, которое он получил от Apple. По данным сайта AppleTrack, отслеживающим точность прогнозов, инсайдер находится на первом месте в рейтинге. Его утечки оказались верны 96,3% случаев. Напомним, Kang опубликовал информацию о модельном ряде iPhone 12 вместе с ценами и датами выпуска.
По словам Kang, в письме от лица юридической фирмы утверждается, что его действия могут нанести ущерб Apple и ввести в заблуждение потребителей относительно устройств, которые не выйдут. Инсайдер утверждает, что он никогда не подписывал соглашение о неразглашении (NDA) и не извлекал выгоды из своей информации.
Аналогичные обращения получили и другие инсайдеры, среди которых Бен Гескин. Сайт The Verge запросил у Apple комментарии по поводу уведомлений, но компания пока не ответила на запрос. Kang сообщает, что он пока воздержится от публикации новой информации до тех пор, пока серьезность угрозы со стороны купертиновцев неясна.
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