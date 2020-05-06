Компания ESET предупредила о новых атаках cо стороны киберпреступников. Их суть — организация фейковых благотворительных акций, направленных на сбор средств для помощи пострадавшим от COVID-19.



Первый тип атак направлен на пользователей, желающих получить поддержку на фоне кризиса и пандемии. Пользователи получают сообщениям с предложением получить продовольственный набор — для этого требуется распространить информацию. При этом производится попытка установить на устройство жертвы рекламное ПО, с помощью которого преступники монетизируют свои действия.







В других случаях злоумышленники прибегают к шантажу и угрожают заразить коронавирусом, если пользователь не переведёт нужную сумму «пожертвования». Жертва получает письмо якобы от соседа, который болен COVID-19 и находится в тяжелом состоянии. Ранее ESET уже сообщала о подобных атаках на определенные группы пользователей.







Ранее компания ESET обнаружила новый вид кибермошенничества, связанный с шантажом. Преступники усовершенствовали sextortion — разновидность шантажа с использованием записи интимных видео с веб-камеры и экрана, которые доказывают увлечение жертвы порноконтентом. Если ранее злоумышленники угрожали разослать запись по всем контактам, то сейчас они также обещают заразить COVID-19 пользователя и всех членов его семьи, если он не заплатит выкуп.







