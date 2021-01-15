На мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung вместе Galaxy S21|21 Plus, S21 Ultra, Galaxy SmarTags и Galaxy Buds Pro анонсировала новую функцию для встроенной галереи флагманов, которая позволит удалять нежелательные объекты с фото буквально в несколько кликов.
К примеру, кто-то испортил ваш кадр свои присутствием — откройте его в галерее в режиме редактирования и выберите опцию удаления объектов. После этого нужно будет выделить ненужных людей или предметы, а затем нажать кнопку «Стереть». Алгоритмы искусственного интеллекта удалят выделенные объекты со снимка таким образом, как будто их там никогда не было. Таким образом отпадет необходимость в установке дополнительных приложений с аналогичной функциональностью.
«ИИ улучшил все аспекты профессиональной камеры серии S21. В их число входят студийный режим (Studio mode) с технологией 3D-анализа, который обеспечивает большую глубину с виртуальным освещением для более естественного отображения лица на фото, более яркие и четкие ночные снимки и функция AI Removal, которая позволяет удалять нежелательные объекты на фотографиях, не нарушая качество изображения», — Samsung.А мы по итогам вчерашней презентации Samsung Galaxy Unpacked проводим небольшой опрос, как вам модельный ряд S21 — переходи по ссылке и отвечай.
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