Вот некоторые из новых игр Arcade Originals:

Несколько игр в новой категории «Вечная классика»:

В категорию «Хиты App Store» войдут следующие игры:







Apple объявила о нововведениях в Apple Arcade. В каталоге сервиса появится две новые категории игр и более 30 тайтлов. Среди преимуществ подписки: отсутствие рекламы и встроенных покупок, поддержка высоких стандартов в отношении конфиденциальности пользователей и единая подписка, которой могут пользоваться до шести членов семьи. В дополнение к новым эксклюзивным играм Arcade Originals (в том числе NBA 2K21 Arcade Edition, Star Trek: Legends и The Oregon Trail) сервис представляет две новые категории игр: «Вечная классика» и «Хиты App Store». В игры Arcade Originals можно играть на iPhone, iPad, Mac и Apple TV. Игры категорий «Вечная классика» и «Хиты App Store» доступны на iPhone и iPad.«Вечная классика» включает в себя традиционные жанры игр среди которых представлены Good Sudoku by Zach Gage (судоку), Chess — Play & Learn (шахматы) и Backgammon (нарды). В категорию «Хиты App Store» входят отмеченные наградами игры App Store, включая Threes!, Mini Metro и Fruit Ninja Classic — без рекламы и с полностью открытым контентом. Теперь, вместе с двумя новыми категориями, каталог Apple Arcade составят более 180 выдающихся игр, в которые можно играть всей семьёй — по выгодной цене, без рекламы и встроенных покупок. Сервис Apple Arcade входит в единую подписку Apple One, а также доступен по подписке стоимостью 199 рублей в месяц (с бесплатным пробным периодом в 1 месяц).Сегодня пользователям станут доступны ещё более 30 замечательных игр, которые дополнят собой непрерывно растущий каталог Arcade Originals, куда уже входят эксклюзивы от популярных брендов, такие как LEGO Brawls, Sonic Racing, Crossy Road Castle и SpongeBob: Patty Pursuit, а также такие хиты как Sneaky Sasquatch, WHAT THE GOLF? и Grindstone.. Cимулятор игры в баскетбол с великолепным геймплеем приходит в Apple Arcade. От игры «пять на пять» с действующими игроками NBA до более необычных игровых режимов — NBA 2K21 Arcade Edition позволит вам оказаться на месте любимых звёзд баскетбола. В игре оптимизирована производительность и улучшена графика, чтобы вы могли получить самые лучшие впечатления от игры на iPhone, iPad, Apple TV и Mac.. Новая игра из основанных на серии короткометражных мультфильмов о Саймоне и его коте. Героям предстоит нелёгкая миссия — их мирной жизни в пригороде угрожает масштабное строительство неподалёку. Саймон и его соседи должны успеть спасти загадочные «пустыри» и вернуть сады, пока всё вокруг ещё не разрушено. Для этого игроку предстоит решать головоломки «три в ряд» на время. А противостоять героям будет зловредный сосед Мистер Поттс, который скрывает ото всех «скелет в шкафу», связанный с пустырями, и хочет сохранить свою тайну.. В этой официальной RPG по вселенной Star Trek можно попробовать себя в роли знаменитых героев и злодеев. Судьба Вселенной в ваших руках. Выполняйте миссии, участвуйте в масштабных пошаговых сражениях и принимайте решения, который изменят историю. Станьте командиром корабля U.S.S. Artemis и отправляйтесь в Нексус, где вас ждут новые миры и более 40 героев знаменитой франшизы, которых можно принять в свой экипаж. Каждый игровой персонаж обладает уникальными способностями, характеристиками и способами ведения боя, от «Вулканского захвата» до смертоносного клингонского бат’лета.. Современное переосмысление путешествий по сложному историческому маршруту — дороге на Орегон. Это сиквел одноимённого хита, который завоевал популярность во всём мире. Игрокам предстоит выбрать попутчиков, собрать припасы и отправиться в путь, где ждут приключения (от исторически достоверных до фантастических), сложные решения, непредвиденные ситуации и различные опасности. Игра каждый раз выдаёт события случайным образом, а выбор игрока влияет на их исход — поэтому каждый раз приключение будет новым.. Симпатичный зелёный монстрик Ам Ням возвращается в переработанной культовой головоломке Cut the Rope — теперь в формате 3D. В игру включены самые популярные уровни всей серии игр, а также множество новых головоломок и другого контента. Обрезайте верёвки, избегайте препятствий и используйте бонусы-усилители, чтобы достать прожорливому Ам Няму очередную конфетку. Забавная игра, основанная на реальных законах физики, очаровательный главный герой и весёлые задачки уже ждут вас.. В этой динамичной игре вам предстоит принять участие в соревновании и узнать, насколько хорошо вы знаете музыку. SongPop Party — новая часть знаменитой музыкальной викторины. Огромный каталог охватывает самые разные жанры и эпохи, от классики до современных хитов. Знатоки музыки со всего мира могут помериться силами в онлайн-режиме Arena, где для них будут подобраны соперники, подходящие по уровню и музыкальным предпочтениям. А новый режим мультиплеера для вечеринки, доступный онлайн и без подключения к интернету, даст возможность сыграть с друзьями и с семьёй.. Really Bad Chess — это шахматы с полностью случайным набором фигур, где игроку может достаться, например, восемь коней, четыре ферзя и три пешки. Игра подойдёт всем: опытным шахматистам будет интересно попробовать свои силы в необычных условиях, а новички смогут сразу научиться ставить мат, а не начинать с разучивания дебютов.. Sudoku Simple — отличный выбор для тех, кто только начинает осваивать классические головоломки судоку. Новичкам помогут приятные для глаз цветовые обозначения, возможность выбрать поле меньшего размера и снизить уровень сложности. Те же, кто предпочитает стандартный вид судоку, смогут легко включить соответствующие настройки.. Короткие нарды, одна из старейших настольных игр, получила в версии от Adikus современный графический дизайн, приятный саундтрек и звуковые эффекты. Играть можно одному или соревноваться с друзьями онлайн.. Tiny Crossword — это собрание из тысяч кроссвордов различного размера, сложности и тематики, от кино до спорта и от истории до науки. То, что нужно игрокам, желающим напрячь память и пошевелить мозгами.. Классический «Солитер» с современными дополнениями: игрок может получать короны за выполнение ежедневных заданий, каждый месяц появляются новые темы и призы, доступно соревнование с другими игроками. Однако ничто не мешает игнорировать эти нововведения и просто раскладывать старый добрый пасьянс.. Monument Valley — сюрреалистическая головоломка, в которой нужно провести принцессу через лабиринт невозможных фигур. На пути стоят загадочные монументы, тайные тропы, которые нужно открыть самостоятельно, оптические иллюзии и таинственные люди-вороны. Версия игры, представленная в Apple Arcade, содержит оба существующих дополнения, Forgotten Shores и Ida’s Dream.. В игре Mini Metro игроки строят новые линии метрополитена для растущего города, соединяя новые станции и продумывая маршруты. Придётся перекладывать рельсы, пробивать тоннели и постоянно улучшать систему метро, чтобы доставить пассажиров туда, куда им нужно.. Оригинальная головоломка Threes!, цель которой — как можно дольше складывать одинаковые числа, стараясь не загнать себя в тупик.. В этой сверхпопулярной игре вам предстоит рубить, резать и шинковать фрукты в разных режимах, стараясь набрать как можно больше очков. Используйте усилители, ловите бонусные бананы и измельчайте гранаты, чтобы добиться максимального результата.. Chameleon Run — уникальный скоростной автораннер с яркой «фишкой»: нужно не просто бежать и прыгать, но и вовремя изменять цвет своего персонажа, чтобы он совпадал с цветом блоков, на которые вы собираетесь приземлиться. И при этом ваша цель — проходить наборы сложных препятствий за рекордное время.