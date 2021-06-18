Уже сегодня

Frenzic: Overtime — Работа на заводе «Скоростнофф Индастриз» кому-то может показаться немного суматошной. Игрокам придётся без устали собирать энергопроцессоры новеньких бумботов. Сможете выполнить свою дневную норму в срок — получите повышение по производственной линии. В этой затягивающей головоломке вы найдёте 45 уровней, множество режимов игры и сотни промежуточных целей. Откройте зловещие секреты «Скоростнофф Индастриз» и попытайтесь спасти мир.





Скоро в Apple Arcade

Angry Birds Reloaded от Rovio Entertainment — Самая знаменитая стая в мире вернулась в новой версии нашумевшей мобильной игры. Неважно, взрослый ты или ребенок, — запускать птиц из рогатки любят все, особенно если это Ред, Чак, Бомб и Силвер! В Angry Birds Reloaded тебя ждет знакомый геймплей оригинальной игры, а также улучшенная графика, новые персонажи и безграничные возможности разрушения. Король свиней и его приспешники снова украли яйца, и птицы должны вернуть их любой ценой. Жизнь на острове никогда не станет прежней — злым птицам придётся вступить в бой и со свиньями, и с орлами из фильмов, чтобы спасти свои яйца и свой дом.





Alto's Odyssey: The Lost City от Snowman и Land & Sea — Присоединяйтесь к Альто и его друзьям в бесконечном сэндбординге, чтобы найти Затерянный город и раскрыть его тайны. Парите над продуваемыми ветрами дюнами, пересекайте захватывающие каньоны, исследуйте древние храмы и погружайтесь в огромные пещеры в этом фантастическом месте столь далёком от дома. В этом путешествии вы будете делать гринды по лианам, прыгать по воздушным шарам, скользить по высоким каменным стенам, парить над землей в специальном костюме и спасаться от озорных лемуров, раскрывая при этом тайны пустыни. Исследуйте новый биом со скрытыми испытаниями и насладитесь классической игрой Alto Odyssey.





Doodle God Universe от JoyBits — Всленная Doodle God расширяется с новой версией игры эксклюзивно для Apple Arcade. Игроки возьмут на себя роль Создателя и попытаются с помощью различных элементов сотворить новые миры. В этой захватывающей игре для всех возрастов в твоём распоряжении окажутся огонь, земля, вода и воздух. Комбинируй их и получай новые элементы, чтобы построить целую цивилизацию.





Последние обновления

« Crossy Road: Башня » — Добавлена башня «Космическая станция 115» с новыми уровнями, миссиями, персонажами, головными уборами и секретами, ожидающими когда вы их раскроете.

» — Добавлена башня «Космическая станция 115» с новыми уровнями, миссиями, персонажами, головными уборами и секретами, ожидающими когда вы их раскроете. Star Trek: Legends — Отмечаем день Пикара. Капитан Пикар в образе детектива Диксона Хилла станет коллекционным персонажем в свежем обновлении. Герой получит уникальный набор навыков и специальное оборудование.

— Отмечаем день Пикара. Капитан Пикар в образе детектива Диксона Хилла станет коллекционным персонажем в свежем обновлении. Герой получит уникальный набор навыков и специальное оборудование. Fledgling Heroes — В игре добавили целый мир «Бумажные поля», который выполнен в стиле японских оригами. Кроме того, вас ждёт новый летающий друг.







В Apple Arcade возвращаются три легендарные мобильные с новым эксклюзивным контентом. Теперь настало время для следующего этапа в стрельбе из рогатки птицами и катании на доске по пустыни.Angry Birds Reloaded, Doodle God Universe и Alto’s Odyssey: The Lost City в скором времени пополнят библиотеку Apple Arcade. Новые версии игр станут частью эксклюзивного каталога Arcade Originals наряду с Cut the Rope Remastered от Paladin Studios, которая вышла в апреле этого года и является продолжением популярной головоломки с новыми уровнями и контентом в 3D. В эту пятницу подписчики сервиса смогут поиграть в Frenzic: Overtime.