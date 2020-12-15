В обновлениях iOS 14.3, iPadOS 14.3 и macOS Big Sur 11.1 появилась новая функция — ярлыки конфиденциальности приложений в App Store и Mac App Store, которые дают пользователям возможность перед установкой определить, какие данные собирает о них программное обеспечение.
Apple впервые представила эти ярлыки на WWDC и до недавнего момента дала разработчикам возможность подготовиться к новой функции. Создателям приложений необходимо самостоятельно сообщать компании подробные сведения о собираемой информации. Купертиновцы сделали это требование обязательным.
Apple оставляет за собой право удалять приложения из App Store в случае, если разработчики обходят правила и не предоставляют информацию об используемых данных. Девелоперы должны определять все варианты сбора информации и её использования, а также им необходимо поддерживать эту инфу в актуальном состоянии.
Ярлыки конфиденциальности необходимы для всех приложений на iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch. Они будут включать три раздела, охватывающие данные, которые используются для отслеживания, персональную информацию, а также несвязанные с пользователями данные, являющиеся анонимными.
Данные, используемые для отслеживания — это категория информации о пользователе, связываемая с устройствами. Она может быть получена из различных приложений, веб-сайтов или рекламных профилей. Этот раздел позволяет узнать, делится ли приложение данными устройства или пользователя с компаниями, которые продают такую информацию.
Персональные данные содержат такую информацию, как имя, возраст пол и т. д. Всё это обычно предоставляется самими пользователями при создании учетной записи.
Apple также предоставляет аналогичную информацию о конфиденциальности собственных приложений. Найти её можно в специальном разделе на сайте компании. Там находится подробное описание программ компании, которые предустановлены и отсутствуют в App Store, например, «Камера», «Часы», «Здоровье», «Сообщения», «Телефон», «Фото» и Safari.
В интервью изданию Fast Company глава Apple по программному обеспечению Крейг Федериги рассказал о новых ярлыках конфиденциальности, которые доступны в App Store. По его словам, эта функция — начало чего-то по-настоящему амбициозного, и компания со временем планирует совершенствовать эту функцию.
Apple создала ярлыки конфиденциальности, чтобы помочь пользователям лучше понять, как используются их данные. Также это поможет принять решение, какие приложения загружать из App Store и использовать в дальнейшем. Федериги надеется, что конкуренты Apple скопируют эту функцию для своих магазинов приложений.
Наряду с запуском новой функции Apple сегодня обновила раздел своего сайта, посвященный конфиденциальности и политику компании.
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Apple впервые представила эти ярлыки на WWDC и до недавнего момента дала разработчикам возможность подготовиться к новой функции. Создателям приложений необходимо самостоятельно сообщать компании подробные сведения о собираемой информации. Купертиновцы сделали это требование обязательным.
Apple оставляет за собой право удалять приложения из App Store в случае, если разработчики обходят правила и не предоставляют информацию об используемых данных. Девелоперы должны определять все варианты сбора информации и её использования, а также им необходимо поддерживать эту инфу в актуальном состоянии.
Ярлыки конфиденциальности необходимы для всех приложений на iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch. Они будут включать три раздела, охватывающие данные, которые используются для отслеживания, персональную информацию, а также несвязанные с пользователями данные, являющиеся анонимными.
Данные, используемые для отслеживания — это категория информации о пользователе, связываемая с устройствами. Она может быть получена из различных приложений, веб-сайтов или рекламных профилей. Этот раздел позволяет узнать, делится ли приложение данными устройства или пользователя с компаниями, которые продают такую информацию.
Персональные данные содержат такую информацию, как имя, возраст пол и т. д. Всё это обычно предоставляется самими пользователями при создании учетной записи.
Apple также предоставляет аналогичную информацию о конфиденциальности собственных приложений. Найти её можно в специальном разделе на сайте компании. Там находится подробное описание программ компании, которые предустановлены и отсутствуют в App Store, например, «Камера», «Часы», «Здоровье», «Сообщения», «Телефон», «Фото» и Safari.
В интервью изданию Fast Company глава Apple по программному обеспечению Крейг Федериги рассказал о новых ярлыках конфиденциальности, которые доступны в App Store. По его словам, эта функция — начало чего-то по-настоящему амбициозного, и компания со временем планирует совершенствовать эту функцию.
Apple создала ярлыки конфиденциальности, чтобы помочь пользователям лучше понять, как используются их данные. Также это поможет принять решение, какие приложения загружать из App Store и использовать в дальнейшем. Федериги надеется, что конкуренты Apple скопируют эту функцию для своих магазинов приложений.
Наряду с запуском новой функции Apple сегодня обновила раздел своего сайта, посвященный конфиденциальности и политику компании.
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