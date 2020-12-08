Силуэт
Правительство Москвы планирует добавить в городскую систему видеонаблюдения возможность распознавания людских силуэтов. Об этом сообщает издание «МБХ медиа» со ссылкой на тендеры с сайта госзакупок.

В заказчиках числится акционерное общество «Электронная Москва», которое принадлежит правительству. Аукционы предусматривают поставку программного обеспечения «Видеодетектор для поиска силуэтов людей в кадре», а также ПО для их хранения и обработки. Общая стоимость заказов составила 60 миллионов рублей.

Сообщается, что система должна обрабатывать одновременно не менее 30 000 потоков данных с камер видеонаблюдения и из архивных записей. Силуэтам будут присваиваться трек-номера для поиска по базе данных.

Пресс-служба департамента информационных технологий Москвы пояснила агентству «РИА Новости», что система не сможет идентифицировать людей. Предполагается, что она будет только определять «факт наличия силуэта в кадре», а человеческий силуэт, по словам представителя ДИТ, не относится к категории персональных данных. Помимо этого, власти Москвы добавили, что система поможет отслеживать трафик дорожного движения и упростит работу правоохранительных органов с видеоархивами.


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TJ TJ

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