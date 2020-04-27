Специалисты iFixit произвели вскрытие представленного недавно iPhone SE второго поколения. Это позволило им определить, какие компоненты перекочевали в эту новинку из iPhone 8, выпущенного в 2017 году.
Компания Apple не особо скрывала, что новая модель iPhone SE создавалась на основе iPhone 8. Она получила такой же дизайн, сканер отпечатков пальцев Touch ID (правда, без поддержки функции 3D Touch в кнопке домашней страницы), но вместо процессора A11 в ней используется более производительный и экономичный A13.
В лаборатории iFixit подтвердилось, что iPhone SE и iPhone 8 делят множество идентичных компонентов. Даже камера от одной модели подойдёт к другой. Некоторые надеялись, что в iPhone SE будет такая же камера, как в iPhone XR, но это не оказалось не так. Apple утверждает, что качество съёмки на iPhone SE выше, чем на других смартфонах компании, оснащённых одинарными камерами, и если это правда, то улучшение достигается программной обработкой видео и снимков с использованием алгоритмов более производительного процессора.
В iFixit отметили, что разобрать iPhone SE относительно просто, а значит никаких затруднений с его ремонтом в случае устранения поломки не возникнет. Более того, почти совместимость с компонентами от iPhone 8 означает, что будет довольно использовать запчасти от старой модели при восстановлении новой.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Цитирую ответ: "iPhone SE и iPhone 8 делят множество идентичных компонентов. Даже камера от одной модели подойдёт к другой."
Кузнецов! Сколько лет я тут, столько ты не можешь научиться печатать по-русски, содержательно и без воды.
Много матов хочется повторить, которые я адресовал тебе, но жаль, что это ничего не изменит.