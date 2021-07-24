





Мы продолжаем делиться интересными и функциональными находками с AliExpress. В этой подборке 10 гаджетов, среди которых настольная MagSafe-подставка для iPhone, кружка-непроливайка, удобная лежанка для кота и беспроводные динамики в стиле Nintendo Switch.Это внешний направленный микрофон для записи видео на смартфон. По словам производителя, гаджет улавливает голос на расстоянии до 8 метров. У продавца в наличии версии с разъемом USB-C и Lightning.В наборе два держателя светло-серого или черного цвета. Гаджет предназначен для правильной организации пространства в салоне. На такой держатель можно повесить зонтик или не тяжелую сумку.: Все шикарно без нареканий.Если вы используете кулер с бутилированной водой, то, скорее всего, сталкивались с неудобным переносом бутылей. Этот простой держатель значительно упростит процесс. Он накидывается на горлышко бутыли, а с другой стороны у него удобная ручка для переноски.: Посылка пришла за 8 дней до Москвы. Ручка очень хорошего качества, прорезиненная. Спасибо продавцу за хороший товар и очень быструю доставку. Рекомендую к покупке.Подставка выполнена из алюминия. Подобные гаджеты неплохо приучают не бросать свой смартфон где попала, а размещать его в специально отведенном месте. Минималистичный дизайн отлично впишется в любой интерьер.: В Москву за пару недель. Основа алюминий. Снизу резиновые ножки. Все приятное на ощупь. Качественное изделие.Кружка решит ваши проблемы с неосторожностью и поможет избежать всех неприятных ощущений. С крышкой силиконового уплотнения вам не нужно беспокоиться об утечке. Специальная конструкция не позволит напитку пролиться, если кружку случайно задеть. Таким образом этот гаджет может защитить ваш ноутбук или даже важные документы. Корпус с двойными стенками сохраняет температуру напитка в течение длительного времени.: Неплохая штука. Быстрая доставка.Плетеный браслет из нейлонового паракорда для тех, кому не нравятся тактильные ощущения от силиконовых ремешков. У продавца в наличии версии для актуальных размеров Apple Watch и огромный выбор цветовых решений.: Классный ремешок. Застежка непривычная, одной рукой закручивать пока неудобно, нужно приноровиться. Доставка была очень быстрая!Ваш пушистый друг скажет спасибо за такую удобную лежанку. У продавца в наличии две версии: серого и розового цвета.Bluetooth-колонки в стиле Nintendo Switch от 8BitDo. В комплекте два динамика. Устройства защищены от воды. Прямо сейчас гаджеты можно приобрести с дополнительной скидкой с помощью купона продавца и промокода AJCOME07.: Все супер, как всегда! Упаковано отлично, товар пришел за 2 недели.Увлажнитель воздуха от бренда Deerma с емкостью на 5 литров. Необходимый аксессуар для помещений с регулярно работающим кондиционером. Интенсивность работы регулируется с помощью трех предустановленных режимов. Имеется функция отключения при пустом резервуаре. До 1 августа этот гаджет можно приобрести с дополнительной скидкой с помощью купона продавца и промокода OHWOW255.: Товар соответствует описанию, доставка заняла меньше 3 дней. Упаковано очень хорошо.Порадуйте своего питомца питьевым фонтанчиком. Ёмкость устройства — 1,8 литра. Напор водяного потока регулируется. Светодиодный светильник позволяет пушистому другу проще находить поилку в темное время суток, а хозяин не заденет гаджет в темноте.: животные в диком восторге, дошло до М.О. очень быстро, рекомендую.