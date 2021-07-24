Мы продолжаем делиться интересными и функциональными находками с AliExpress. В этой подборке 10 гаджетов, среди которых настольная MagSafe-подставка для iPhone, кружка-непроливайка, удобная лежанка для кота и беспроводные динамики в стиле Nintendo Switch.
Внешний микрофон для смартфона от 2 021 р.
Это внешний направленный микрофон для записи видео на смартфон. По словам производителя, гаджет улавливает голос на расстоянии до 8 метров. У продавца в наличии версии с разъемом USB-C и Lightning.
Автомобильный держатель от 760 р.
В наборе два держателя светло-серого или черного цвета. Гаджет предназначен для правильной организации пространства в салоне. На такой держатель можно повесить зонтик или не тяжелую сумку.
Из отзывов: Все шикарно без нареканий.
Ручка для бутылей от 247 р.
Если вы используете кулер с бутилированной водой, то, скорее всего, сталкивались с неудобным переносом бутылей. Этот простой держатель значительно упростит процесс. Он накидывается на горлышко бутыли, а с другой стороны у него удобная ручка для переноски.
Из отзывов: Посылка пришла за 8 дней до Москвы. Ручка очень хорошего качества, прорезиненная. Спасибо продавцу за хороший товар и очень быструю доставку. Рекомендую к покупке.
Подставка MagSafe для iPhone от 760 р.
Подставка выполнена из алюминия. Подобные гаджеты неплохо приучают не бросать свой смартфон где попала, а размещать его в специально отведенном месте. Минималистичный дизайн отлично впишется в любой интерьер.
Из отзывов: В Москву за пару недель. Основа алюминий. Снизу резиновые ножки. Все приятное на ощупь. Качественное изделие.
Кружка-непроливайка от 1 542 р.
Кружка решит ваши проблемы с неосторожностью и поможет избежать всех неприятных ощущений. С крышкой силиконового уплотнения вам не нужно беспокоиться об утечке. Специальная конструкция не позволит напитку пролиться, если кружку случайно задеть. Таким образом этот гаджет может защитить ваш ноутбук или даже важные документы. Корпус с двойными стенками сохраняет температуру напитка в течение длительного времени.
Из отзывов: Неплохая штука. Быстрая доставка.
Нейлоновый браслет для Apple Watch от 243 р.
Плетеный браслет из нейлонового паракорда для тех, кому не нравятся тактильные ощущения от силиконовых ремешков. У продавца в наличии версии для актуальных размеров Apple Watch и огромный выбор цветовых решений.
Из отзывов: Классный ремешок. Застежка непривычная, одной рукой закручивать пока неудобно, нужно приноровиться. Доставка была очень быстрая!
Удобная лежанка для котика от 949 р.
Ваш пушистый друг скажет спасибо за такую удобную лежанку. У продавца в наличии две версии: серого и розового цвета.
Беспроводные динамики 8BitDo от 2 487 р.
Bluetooth-колонки в стиле Nintendo Switch от 8BitDo. В комплекте два динамика. Устройства защищены от воды. Прямо сейчас гаджеты можно приобрести с дополнительной скидкой с помощью купона продавца и промокода AJCOME07.
Из отзывов: Все супер, как всегда! Упаковано отлично, товар пришел за 2 недели.
Увлажнитель воздуха от 2 226 р.
Увлажнитель воздуха от бренда Deerma с емкостью на 5 литров. Необходимый аксессуар для помещений с регулярно работающим кондиционером. Интенсивность работы регулируется с помощью трех предустановленных режимов. Имеется функция отключения при пустом резервуаре. До 1 августа этот гаджет можно приобрести с дополнительной скидкой с помощью купона продавца и промокода OHWOW255.
Из отзывов: Товар соответствует описанию, доставка заняла меньше 3 дней. Упаковано очень хорошо.
Автоматическая поилка для домашних животных от 2 481 р.
Порадуйте своего питомца питьевым фонтанчиком. Ёмкость устройства — 1,8 литра. Напор водяного потока регулируется. Светодиодный светильник позволяет пушистому другу проще находить поилку в темное время суток, а хозяин не заденет гаджет в темноте.
Из отзывов: животные в диком восторге, дошло до М.О. очень быстро, рекомендую.
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