AliExpress

На AliExpress стартовала распродажа «Яркий сезон». Акция продлится до 26 июня. В этой заметке мы собрали промокоды на скидки и ссылки на наши недавние подборки всяких полезных штук. Не забывайте проверять у продавцов наличие купоном, они помогают дополнительно снижать стоимость.

Промокоды
  • FUN — скидка 150 рублей при заказе от 1000 рублей
  • DANCE — скидка 300 рублей при заказе от 3300 рублей
  • JUNE — скидка 450 рублей при заказе от 3700 рублей
  • RELAX — скидка 600 рублей от 6000 рублей
  • LOVE — скидка 890 при заказе от 7500 рублей
  • ZAGAR — скидка 1000 рублей при заказе от 12 000 рублей
  • OTPUSK — скидка 1500 рублей при заказе от 19 000 рублей
  • COOL — скидка 1850 рублей при заказе от 14 800 рублей
  • BEACH — скидка 2400 рублей при заказе от 32 000 рублей
  • ZHARA — скидка 3500 рублей при заказе от 60000 рублей

Наши подборки

 Страница акции «Яркий сезон» здесь.


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