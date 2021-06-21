На AliExpress стартовала распродажа «Яркий сезон». Акция продлится до 26 июня. В этой заметке мы собрали промокоды на скидки и ссылки на наши недавние подборки всяких полезных штук. Не забывайте проверять у продавцов наличие купоном, они помогают дополнительно снижать стоимость.
Промокоды
- FUN — скидка 150 рублей при заказе от 1000 рублей
- DANCE — скидка 300 рублей при заказе от 3300 рублей
- JUNE — скидка 450 рублей при заказе от 3700 рублей
- RELAX — скидка 600 рублей от 6000 рублей
- LOVE — скидка 890 при заказе от 7500 рублей
- ZAGAR — скидка 1000 рублей при заказе от 12 000 рублей
- OTPUSK — скидка 1500 рублей при заказе от 19 000 рублей
- COOL — скидка 1850 рублей при заказе от 14 800 рублей
- BEACH — скидка 2400 рублей при заказе от 32 000 рублей
- ZHARA — скидка 3500 рублей при заказе от 60000 рублей
Наши подборки
- 12 полезных и функциональных гаджетов с AliExpress: автоматический штопор Xiaomi, лазерная рулетка-дальномер, автомобильный очиститель воздуха и многое другое
- 12 очень полезных гаджетов с AliExpress: стерилизатор для холодильника, антибактериальный гель Xiaomi для очистки труднодоступных мест и другие устройства
- 12 интересных и полезных гаджетов с AliExpress: подсветка для зеркала, портативный пылесос Xiaomi, автоматическая мельница для соли и перца, а также другие клёвые штуки
- 12 функциональных и необычных гаджетов с AliExpress: складная кружка для кофе, пакет для воды и это еще не всё
- 12 товаров с AliExpress на каждый день: лампа на монитор, автомобильный увлажнитель воздуха и другие гаджеты
- 12 необычных товаров с AliExpress: органайзер для электрических проводов, портативный инструмент для запаковки пищевых пакетов и еще много полезных штук
- 12 полезных товаров с AliExpress: машинка для удаления катышков Xiaomi, универсальный кард-ридер Baseus и другие нужные гаджеты
- 12 товаров с AliExpress для вашего дома: дозатор для жидкого мыла Xiaomi, диспенсер для воды и многое другое
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