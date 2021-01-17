В этой заметке мы собрали самые популярные товары из категории аксессуаров для смартфонов на AliEpress. Здесь есть всё, что необходимо в повседневной жизни, но не обошлось без штуки, которая нас удивила.
Закаленное стекло для iPhone от 72 р.
Клеить или не клеить — вопрос риторический. На наш взгляд всё очень просто, хочешь перепродать потом свой смартфон подороже — наклей, а если аккуратно пользуешься техникой и не переживаешь по поводу перепродажи — забей. У этого стекла более 117300 заказов, на момент написания 24491 отзыва, а средняя оценка: 4,7.
OTG-адаптер Baseus от 150 р.
Такая штука необходима для подключения к мобильному устройству различных внешних USB-аксессуаров, начиная с банальных флэшек и других накопителей, заканчивая внешними микрофонами для записи влогов и многим другим. У товара более 25000 заказов, 9470 отзывов и средняя оценка — 4,9, а это абсолютный win!
Беспроводное зарядное устройство от 369 р.
Гаджет подойдёт для iPhone с поддержкой возможности беспроводного заряда и для устройств на Android. Есть вариант с максимальной мощностью 15 Вт. У продавана 19376 заказов на этом предложении, 9041 отзывов и средняя оценка 4,7 балла.
Внешний аккумулятор на 10 000 мАч от 890 р.
Один из самых популярных пауэрбэнков на алике. У него имеется два USB-A порта на выход, для зарядки используется USB-C. Ёмкость аккумулятора составляет 10 000 мАч, максимальный выходной ток 2,1 А, а еще у него есть индикатор. Товар купили более 18860 раз, оставили 8328 отзывов, а средняя оценка — 4,8.
Спортивный чехол для смартфона от 316 р.
Полезная штука для тех, кто активно занимается спортом и не хочет в этом время расставаться со своим смартфонов. На выбор 10 цветов, подходит для iPhone, а также для некоторых моделей Samsung. У этой штуки более 9200 заказов, 3878 отзывов и высокая средняя оценка, которая составляет 4,9 балла.
Затычки для зарядного порта iPhone от 34 р.
Оказалось, что это довольно популярная штука. Возможно, этот защитный аксессуар выбирают пользователи, привыкшие держать свой порт в чистоте, а процедура с ковырянием зубочисткой в разъёме вызывает нервный тик. В общем и целом у продавца в наличии есть самые разнообразные оттенки, которые можно подобрать к корпусу своего айфона. Тут 9059 заказов, 3112 отзывов и средний балл — 4,8.
Крышка для фронтальной камеры от 54 р.
Казалось бы, устройство для параноиков, а нет, очень популярный аксессуар для пользователей, которые заботятся о своей конфиденциальности. Поправляя шапочку из фольги сообщаю, эта штука подходит для смартфонов и ноутбуков, а еще его заказали более 31929 раз, оставили 8291 отзывов, а средняя оценка составляет 4,8 балла.
Переходник для наушников и зарядки от 85 р.
Судя по всему, гаджет выбирают пользователи, которые не согласны с тотальным отказом производителей от 3,5 мм разъём. Тут всё просто — подключаешь эту штуку к USB-С на своем смартфоне и получаешь порт для зарядки и разъём 3,5 мм для наушников. Вещь незаменимая, когда смотришь сериал, а гаджет начинает биться в панике от нехватки заряда. У продавана на этом товаре 4071 заказов, 1685 отзывов и средняя оценка — 4,4.
Кабель-органайзер от 120 р.
Не знаешь как победить хаос из проводов на своем рабочем столе — купи эту штуку. Она позволит навести порядок и упорядочить все кабели. Кабель-органайзер TOPK: 3628 заказов, 989 отзывов и средняя оценка 4,9 балла.
Чехол для iPhone с матовой спинкой от 155 р.
Если постоянно выскальзывает айфон из рук, то на выручку придет этот чехол со специальной поверхностью. Есть версии для всех актуальных смартфонов Apple, который до сих пор в ходу, и даже для некоторых музейных экземпляров. Помимо этого продавец предлагает выбрать цвет, доступны: черных, синий, зеленый и красный. Тут 7235 заказов, 2306 отзыва и средний балл 4,7.
Китайский MagSafe от 122 р.
Тот самый момент, когда вроде колхоз, а удобно. Помните, какие крутые раньше были разъёмы MagSafe у ноутбуков MacBook? Это вариация на тему от дядюшки Ляо для смартфонов. Есть варианты для разъёмов Lighning, USB-С и microUSB. Что касается длины, то в наличии 1 и 2 метра. На этом товаре 253768 заказов, 130567 отзывов и средняя оценка 4,7 балла.
GaN зарядка от Baseus от 1971 р.
У этого адаптера два порта USB-С и один USB-A, а максимальная мощность 65 Вт. Есть вариант в черно и белом цвете. У этого зарядника 20873 заказов, 8377 отзывов и очень высока средняя оценка, которая составляет 4,9 балла.
TWS-наушники Edifier X3 от 1960 р.
Одна из популярнейших моделей беспроводных наушников-затычек на AliExpress. Edifier X3 поддерживают Bluetooth 5.0, AptX, защищены от влаги по стандарту IPX5, а время автономной работы вместе с кейсом составляет 24 часа. У продавца на этом товаре 29148 заказов, более 13000 отзывов и средний балл — 4,9.
TWS-наушники QCY T5 от 1501 р.
Модель поддерживает Bluetooth 5.0, сенсорное управление, а еще у них низкая задержка — 65 мс. Время автономной работы вместе с кейсом составляет 25 часов, а также наушники поддерживают работу с голосовыми помощниками Siri и Google Ассистент, и защищены от влаги по стандарту IPX4. У них 16590 заказов, 9265 отзывов и средний балл — 4,8.
Полноразмерные наушники Anker Soundcore Life Q20 от 4469 р.
Неудивительно, что эти наушники так популярны. Всё дело в том, что бренд Anker уже успел себя положительно зарекомендовать себя в звуке. У Life Q20 гибридная система шумоподавления, время автономной работы 40 часов, амбушюры из «дышащей» пенки с эффектом памяти, а еще они поддерживают Bluetooth 5. У этих наушников 9343 заказа, 4374 отзыва и средняя оценка 4,8 балла. Есть возможность выбора в синем или черном цвете.
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