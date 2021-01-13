





Экосистема зарядных MagSafe была представлена вместе с линейкой смартфонов iPhone 12. В этой заметке мы собрали 9 интересных аксессуаров с поддержкой новой технологии, среди них подставки, внешние аккумуляторы, а также чехлы, которые помогут оснастить кольцом магнитов предыдущие модели айфонов.Этот гаджет можно рассмотреть в качестве замены оригинального адаптера от Apple. Он обеспечивает максимальную мощность 15 Вт. У продавца уже более 4500 заказов и 856 отзывов, а средняя оценка товара — 4,8.Аксессуар позволит размещать смартфон на вентиляционной решетке автомобиля. Встроенный адаптер обеспечивает 15 Вт, а также есть возможность выбора цвета из следующих вариантов: черный, белый, оранжевый и светло-зеленый.Стикер с магнитным кольцом позволит оснастить функциональностью MagSafe предыдущие модели iPhone. Его можно наклеить на чехол или спинку смартфона, главное сделать это ровно.Больше никаких проводов — просто подсоедините этот внешний аккумулятор к спинке смартфона для зарядки. В наличии имеются черный и синий варианты, а его ёмкость составляет 5000 мАч.Оборудуйте отдельное место для зарядки ваших любимых гаджетов. Это будет отличным вариантом для прикроватной тумбочки или рабочего стола, а еще это вполне достойный подарок на предстоящее 23 февраля. В наличии есть варианты черного и серебристого цвета.Еще один внешний аккумулятор в нашей подборке, но на этот раз с разными вариантами ёмкости: 5000 и 10 000 мАч. Также доступно три цвета: синий, черный и зеленый. Мощность заряда составляет 15 Вт.Как насчет того, чтобы добавить немного яблочной эстетики своему рабочему столу. Этот стенд в стиле iMac отлично впишется в набор остальной техники Apple.А вот и еще один гаджет, который позволит использовать функциональность MagSafe с предыдущими моделями iPhone. Помимо этого, есть также чехлы и для 12-й серии. Единственным минусом такого решения в работе со старыми смартфонами Apple — отсутствие фирменной анимации, которая доступна только на двенадцатых айфонах.Эта складная MagSafe-зарядка умеет заряжать одновременно iPhone и Apple Watch. Максимальная мощность адаптера — 15 Вт.