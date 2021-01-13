MagSafe

Экосистема зарядных MagSafe была представлена вместе с линейкой смартфонов iPhone 12. В этой заметке мы собрали 9 интересных аксессуаров с поддержкой новой технологии, среди них подставки, внешние аккумуляторы, а также чехлы, которые помогут оснастить кольцом магнитов предыдущие модели айфонов.

Зарядка MagSafe от 920 р.

MagSafe

Этот гаджет можно рассмотреть в качестве замены оригинального адаптера от Apple. Он обеспечивает максимальную мощность 15 Вт. У продавца уже более 4500 заказов и 856 отзывов, а средняя оценка товара — 4,8.

Автомобильный держатель с зарядником от 1365 р.

MagSafe

Аксессуар позволит размещать смартфон на вентиляционной решетке автомобиля. Встроенный адаптер обеспечивает 15 Вт, а также есть возможность выбора цвета из следующих вариантов: черный, белый, оранжевый и светло-зеленый.

Стикер MagSafe от 117 р. с отправкой из РФ

MagSafe

Стикер с магнитным кольцом позволит оснастить функциональностью MagSafe предыдущие модели iPhone. Его можно наклеить на чехол или спинку смартфона, главное сделать это ровно.

Беспроводной пауэрбэнк MagSafe от 645 р.

MagSafe

Больше никаких проводов — просто подсоедините этот внешний аккумулятор к спинке смартфона для зарядки. В наличии имеются черный и синий варианты, а его ёмкость составляет 5000 мАч.

Зарядная станция для iPhone и Apple Watch от 1419 р.

MagSafe

Оборудуйте отдельное место для зарядки ваших любимых гаджетов. Это будет отличным вариантом для прикроватной тумбочки или рабочего стола, а еще это вполне достойный подарок на предстоящее 23 февраля. В наличии есть варианты черного и серебристого цвета.

Беспроводной пауэрбэнк MagSafe от 1972 р.

MagSafe

Еще один внешний аккумулятор в нашей подборке, но на этот раз с разными вариантами ёмкости: 5000 и 10 000 мАч. Также доступно три цвета: синий, черный и зеленый. Мощность заряда составляет 15 Вт.

Подставка для iPhone в стиле iMac от 899 р.

MagSafe

Как насчет того, чтобы добавить немного яблочной эстетики своему рабочему столу. Этот стенд в стиле iMac отлично впишется в набор остальной техники Apple.

Чехлы MagSafe от 157 р.

MagSafe

А вот и еще один гаджет, который позволит использовать функциональность MagSafe с предыдущими моделями iPhone. Помимо этого, есть также чехлы и для 12-й серии. Единственным минусом такого решения в работе со старыми смартфонами Apple — отсутствие фирменной анимации, которая доступна только на двенадцатых айфонах.
Складное зарядное устройство для iPhone и Apple Watch от 1430 р.

MagSafe

Эта складная MagSafe-зарядка умеет заряжать одновременно iPhone и Apple Watch. Максимальная мощность адаптера — 15 Вт.


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