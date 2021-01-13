Экосистема зарядных MagSafe была представлена вместе с линейкой смартфонов iPhone 12. В этой заметке мы собрали 9 интересных аксессуаров с поддержкой новой технологии, среди них подставки, внешние аккумуляторы, а также чехлы, которые помогут оснастить кольцом магнитов предыдущие модели айфонов.
Зарядка MagSafe от 920 р.
Этот гаджет можно рассмотреть в качестве замены оригинального адаптера от Apple. Он обеспечивает максимальную мощность 15 Вт. У продавца уже более 4500 заказов и 856 отзывов, а средняя оценка товара — 4,8.
Автомобильный держатель с зарядником от 1365 р.
Аксессуар позволит размещать смартфон на вентиляционной решетке автомобиля. Встроенный адаптер обеспечивает 15 Вт, а также есть возможность выбора цвета из следующих вариантов: черный, белый, оранжевый и светло-зеленый.
Стикер MagSafe от 117 р. с отправкой из РФ
Стикер с магнитным кольцом позволит оснастить функциональностью MagSafe предыдущие модели iPhone. Его можно наклеить на чехол или спинку смартфона, главное сделать это ровно.
Беспроводной пауэрбэнк MagSafe от 645 р.
Больше никаких проводов — просто подсоедините этот внешний аккумулятор к спинке смартфона для зарядки. В наличии имеются черный и синий варианты, а его ёмкость составляет 5000 мАч.
Зарядная станция для iPhone и Apple Watch от 1419 р.
Оборудуйте отдельное место для зарядки ваших любимых гаджетов. Это будет отличным вариантом для прикроватной тумбочки или рабочего стола, а еще это вполне достойный подарок на предстоящее 23 февраля. В наличии есть варианты черного и серебристого цвета.
Беспроводной пауэрбэнк MagSafe от 1972 р.
Еще один внешний аккумулятор в нашей подборке, но на этот раз с разными вариантами ёмкости: 5000 и 10 000 мАч. Также доступно три цвета: синий, черный и зеленый. Мощность заряда составляет 15 Вт.
Подставка для iPhone в стиле iMac от 899 р.
Как насчет того, чтобы добавить немного яблочной эстетики своему рабочему столу. Этот стенд в стиле iMac отлично впишется в набор остальной техники Apple.
Чехлы MagSafe от 157 р.
А вот и еще один гаджет, который позволит использовать функциональность MagSafe с предыдущими моделями iPhone. Помимо этого, есть также чехлы и для 12-й серии. Единственным минусом такого решения в работе со старыми смартфонами Apple — отсутствие фирменной анимации, которая доступна только на двенадцатых айфонах.
Складное зарядное устройство для iPhone и Apple Watch от 1430 р.
Эта складная MagSafe-зарядка умеет заряжать одновременно iPhone и Apple Watch. Максимальная мощность адаптера — 15 Вт.
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Это обычная беспроводная зарядка в которую встроили магнит. Тут нет никаких чипов, как в кабелях Apple и MFi.
Собственно сам пользуюсь такой, на старте продаж брал ещё за 1500₽, уже 2 месяца ночью только ей заряжаю.
Если коротко, есть нормы для качественных PD, QC. У Apple ровно 5V/3A, 9V/2.22A. У дешевых китайских, может быть 5.1V, 5.4V, 9.1V, 9,2V.. тут как повезет. И это не есть хорошо.
Говорю как человек, который месяц тестирует всякое разное «г» за 500-1000₽ и оригинал. Также есть и хорошие не официальные, например от Baseus, Ugreen. Но они и стоят дороже, а не 500-1000₽
Да хренос два