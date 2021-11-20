AirPods Pro 2

iPhone SE 3-го поколения

MacBook Air 2022

Mac mini 2022

iPhone 14

Вместо вывода







По традиции весенние и осенние презентации Apple заставляют весь мир затаить дыхание в ожидании новинок. Надеемся, что 2022 год не станет исключением. Есть, как минимум, 5 продуктов, которые все ждут от компании. Мы собрали их в этой заметке.Осенью Apple обновила свою базовую модель наушников, выпустив AirPods 3, а версия Pro с системой активного шумоподавления не обновлялась уже два года.Дизайн, скорее всего, останется без особых изменений. Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что Apple тестирует версию без «ножек», но она может не стать окончательным вариантом из-за сложностей в конструкции. Вероятно, обновленная модель получит улучшения шумоподавления и звучания.Apple может оснастить AirPods Pro 2 датчиками отслеживания физической активности. Пока вокруг второй версии «прошек» слишком мало утечек, чтобы сделать какие-либо конкретные предположения.Второй iPhone SE вышел в апреле 2020 года. Он представляет собой прокачанную версию восьмерки с процессором A13. Его стоимость составляет от 39 990 рублей.Если верить слухам, Apple может представить следующий iPhone SE в начале 2022 года. Есть вероятность, что он получит приставку Plus к названию, но, учитывая практику предыдущих моделей, компания может оставить нейминг без изменений.Некоторые утечки указывают, что новинку оснастят увеличенным дисплеем. Это в свою очередь приведет к росту стоимости. Новый iPhone SE может получить процессор A15 Bionic и поддержку сетей пятого поколения (5G).На мой взгляд, MacBook Air на M1 — самый сбалансированный ноутбук в модельном ряду Apple с точки зрения соотношения стоимости, дизайна и производительности. Тем не менее для компании в следующем году придет время его обновить.Что мы в iGuides ждем от нового Air? Различных цветовых решений по аналогии с iMac на M1, а также увеличения дисплея за счет уменьшения рамок. Скорее всего, Apple приведет все ноутбуки к единому дизайн-коду в соответствии с новым стандартом, который задала вырезом в экране под веб-камеру в MacBook Pro 2021 года.Если верить слухам, Apple готовит существенные обновления для Mac mini, чтобы сделать из него мощное десктопное решение. Дизайн, скорее всего, останется без существенных изменений, а самое интересное будет ждать внутри устройства.Ожидается, что новый Mac mini получит четыре порта Thunderbolt, адаптер питания MagSafe и улучшенную версию процессора M1. Возможно, таким образом «миник» подберётся ближе в плане производительности к базовым MacBook Pro 2021 года.Уже по традиции новый iPhone — это устройство, которое ждут от Apple из года в год. Слухи вокруг следующей модели начали появляться еще до запуска iPhone 13.Следующий смартфон Apple может получить некоторые конструктивные изменения. Некоторые утечки сообщают, что компания может уменьшить размер выреза в экране под систему Face ID. Есть вероятность, что новый iPhone станет толще, поскольку модуль основной камеры может лишиться выступа.Инсайдеры полагают, что Apple откажется от серии mini в модельном ряду iPhone 14 из-за сравнительно небольших продаж. Ему на замену может прийти 6,7-дюймовый Max. Таким образом производитель добьётся паритета в размере дисплеев между базовыми iPhone 14 и 14 Pro.Вполне логично предположить, что все iPhone 14 получат новые процессоры A16 Bionic, а также обновления камер и вариант накопителей объемом в 2 ТБ для Pro-версий. Последнее нововведение может быть особенно полезно пользователям, снимающим видео в формате ProRes.Мы с нетерпением ждём любых новинок от Apple, поскольку мероприятия с их анонсами — это настоящий праздник для всех фанатов технологий. Расскажите нам в комментариях, какой продукт от компании вы ждете больше всего в 2022 году.