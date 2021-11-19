По данным Bloomberg, компания Apple изменила свою стратегию относительно автомобиля, работа над которым ведётся уже несколько лет. Изначально она хотела выпустить электромобиль, который может управляться как водителем, так и автономно, а теперь замахнулась на гораздо более сложную цель.
С сентября 2021 года разработку электромобиля возглавляет Кевин Линч. Это уже пятый руководитель данного направления внутри Apple за семь лет, прошедших с момента его появления.
Линч продвигает идею создания полностью беспилотного электромобиля, в движение которого не сможет вмешиваться человек и для перемещения на котором, соответственно, не потребуются водительские права. В компании раздумывают над тем, чтобы убрать из автомобиля руль, педали и другие элементы управления движением, но окончательное решение по этому поводу ещё не принято. В салоне может остаться приборная панель с интерактивным экраном и возможностью отдавать голосовые команды, в том числе для постройки маршрута.
Разработкой системы автопилотирования Apple Car занимается команда под руководством бывшего сотрудника Tesla Кристофера Мура. Сейчас Apple занимается поиском автопроизводителя, который займётся производством её автомобиля и выбирает из нескольких компаний, в том числе американских. Как выяснил Bloomberg, Apple планирует завершить разработку беспилотного электромобиля в ближайшие несколько лет. Он может быть представлен в 2025 году, и тогда же появится в продаже.
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