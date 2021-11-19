Концепт Apple Car

По данным Bloomberg, компания Apple изменила свою стратегию относительно автомобиля, работа над которым ведётся уже несколько лет. Изначально она хотела выпустить электромобиль, который может управляться как водителем, так и автономно, а теперь замахнулась на гораздо более сложную цель.

С сентября 2021 года разработку электромобиля возглавляет Кевин Линч. Это уже пятый руководитель данного направления внутри Apple за семь лет, прошедших с момента его появления.

Линч продвигает идею создания полностью беспилотного электромобиля, в движение которого не сможет вмешиваться человек и для перемещения на котором, соответственно, не потребуются водительские права. В компании раздумывают над тем, чтобы убрать из автомобиля руль, педали и другие элементы управления движением, но окончательное решение по этому поводу ещё не принято. В салоне может остаться приборная панель с интерактивным экраном и возможностью отдавать голосовые команды, в том числе для постройки маршрута.

Разработкой системы автопилотирования Apple Car занимается команда под руководством бывшего сотрудника Tesla Кристофера Мура. Сейчас Apple занимается поиском автопроизводителя, который займётся производством её автомобиля и выбирает из нескольких компаний, в том числе американских. Как выяснил Bloomberg, Apple планирует завершить разработку беспилотного электромобиля в ближайшие несколько лет. Он может быть представлен в 2025 году, и тогда же появится в продаже.


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