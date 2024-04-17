Apple превратит «Заметки» в iOS 18 в суперприложение

Фархад
18

Портал AppleInsider сообщает, что в iOS 18 нативное приложение «Заметки» получит несколько новых функций, связанных с голосовыми заметками и решением математических уравнений.

Источник заявляет, что новая операционка позволит записывать голосовые заметки непосредственно в приложении «Заметки» на iPhone. На текущий момент пользователям приходится записывать аудио в приложении «Диктофон», а затем копировать файлы в «Заметки».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Ещё в iOS 18 появится большее количество математических обозначений, что позволит добавлять в заметки больше типов уравнений. Предполагается, что эта функция будет интегрирована с приложением «Калькулятор», но точная реализация неясна.

Ожидается, что Apple представит iOS 18 и другие новые операционные системы на ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая стартует 10 июня.
12
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
AppleInsider
Cсылки по теме:
Вышел новый эмулятор консолей Nintendo для iPhone
Rode представила самый полезный аксессуар для мобильных видеографов
Появилась замена важнейшему российскому iOS-приложению

Рекомендации

Рекомендации

Найден первый неприятный минус iOS 17.3
Xiaomi разочаровала: многие смартфоны получат HyperOS с обидным сюрпризом
Apple разъяснила, как пользоваться iOS 17.3 и не лишиться iPhone
Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+48
AID_000874.4d18094fe58242a5bb311a7725ff58d3.1649
Мне «заметки» нравятся, пользуюсь ими часто, буду рад что их прокачают еще больше 👍🏼
час назад в 20:41
#
stasengels
+17
stasengels
Да! заметки действительно постоянно в активе! Хорошая тема!
55 минут назад
#