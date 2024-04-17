Apple превратит «Заметки» в iOS 18 в суперприложение

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Портал AppleInsider сообщает, что в iOS 18 нативное приложение «Заметки» получит несколько новых функций, связанных с голосовыми заметками и решением математических уравнений.Источник заявляет, что новая операционка позволит записывать голосовые заметки непосредственно в приложении «Заметки» на iPhone. На текущий момент пользователям приходится записывать аудио в приложении «Диктофон», а затем копировать файлы в «Заметки».Ещё в iOS 18 появится большее количество математических обозначений, что позволит добавлять в заметки больше типов уравнений. Предполагается, что эта функция будет интегрирована с приложением «Калькулятор», но точная реализация неясна.Ожидается, что Apple представит iOS 18 и другие новые операционные системы на ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая стартует 10 июня.