Новые модели работают до 24 дней, отслеживают 90 типов тренировок, оснащены датчиками GPS и NFC, следят за сном и частотой сердечного ритма, измеряют насыщение крови кислородом и температуру.
В середине декабря компания Huami, контрактный производитель браслетов Xiaomi Mi Band, анонсировала обновленные модели смарт-часов в родном Китае, а 11 января на выставке CES 2021 прошла презентация этих же устройств для рынков других стран. В центре внимания Amazfit GTS 2E и GTR 2E, это новые версии дебютировавших в начале осени часов Amazfit GTS 2 и GTR 2. Производитель отмечает, что прежнее внимание к удобству и эстетике теперь сочетается с еще большим количеством функций, связанных с отслеживанием здоровья и трекингом тренировок.
Часы GTS 2E и GTR 2E отличаются формой и временем работы: первые получили прямоугольный дисплей и функционируют до 24 дней на одном заряде, вторые круглые с запасом энергии до 14 дней. Разница в автономности объясняется тем, что невозможно сделать круглый аккумулятор для эффективного использования пространства внутри корпуса. Однако производитель все-таки дает возможности выбрать предпочтительную форму дисплея, что редкость для рынка умных часов.
Помимо стильного дизайна и отличной автономности, Amazfit GTR 2E и GTS 2E отлично оснащены и объединили в себе все тренды в плане функциональности носимой электроники. Новейший оптический датчик BioTracker 2 PPG обеспечивает 24-часовой мониторинг частоты сердечного ритма и измерение насыщения крови кислородом. Кроме того, новые часы поддерживают углубленный мониторинг качества сна, анализируют собранные данные и дают рекомендации для улучшения показателей. Еще одной новинкой стала система оценки здоровья PAI (Personal Activity Intelligence), которая на основании всех собранных данных дает пользователям простую для понимания оценку общего физического состояния. Среди прочих параметров стоит отметить наличие модуля NFC для бесконтактной оплаты, энергоэффективный Bluetooth 5.0, защиту от воды с возможностью погружения до 50 метров и трекинг 90 видов тренировок, а 6 из них определяются автоматически (бег, ходьба, велосипед, беговая дорожка, плавание и велотренажер).
Заинтересовались? Новые модели часов уже продаются на Aliexpress. А если не медлить с покупкой, код 2021AMAZFIT даст скидку $3
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В середине декабря компания Huami, контрактный производитель браслетов Xiaomi Mi Band, анонсировала обновленные модели смарт-часов в родном Китае, а 11 января на выставке CES 2021 прошла презентация этих же устройств для рынков других стран. В центре внимания Amazfit GTS 2E и GTR 2E, это новые версии дебютировавших в начале осени часов Amazfit GTS 2 и GTR 2. Производитель отмечает, что прежнее внимание к удобству и эстетике теперь сочетается с еще большим количеством функций, связанных с отслеживанием здоровья и трекингом тренировок.
Часы GTS 2E и GTR 2E отличаются формой и временем работы: первые получили прямоугольный дисплей и функционируют до 24 дней на одном заряде, вторые круглые с запасом энергии до 14 дней. Разница в автономности объясняется тем, что невозможно сделать круглый аккумулятор для эффективного использования пространства внутри корпуса. Однако производитель все-таки дает возможности выбрать предпочтительную форму дисплея, что редкость для рынка умных часов.
Помимо стильного дизайна и отличной автономности, Amazfit GTR 2E и GTS 2E отлично оснащены и объединили в себе все тренды в плане функциональности носимой электроники. Новейший оптический датчик BioTracker 2 PPG обеспечивает 24-часовой мониторинг частоты сердечного ритма и измерение насыщения крови кислородом. Кроме того, новые часы поддерживают углубленный мониторинг качества сна, анализируют собранные данные и дают рекомендации для улучшения показателей. Еще одной новинкой стала система оценки здоровья PAI (Personal Activity Intelligence), которая на основании всех собранных данных дает пользователям простую для понимания оценку общего физического состояния. Среди прочих параметров стоит отметить наличие модуля NFC для бесконтактной оплаты, энергоэффективный Bluetooth 5.0, защиту от воды с возможностью погружения до 50 метров и трекинг 90 видов тренировок, а 6 из них определяются автоматически (бег, ходьба, велосипед, беговая дорожка, плавание и велотренажер).
Заинтересовались? Новые модели часов уже продаются на Aliexpress. А если не медлить с покупкой, код 2021AMAZFIT даст скидку $3
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Вроде тут схожий функционал, но работают дольше в несколько раз или есть подвох какой-то?