AMD представила видеокарты Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT на RDNA 3. Уже известны цены и даты начала продаж

Компания AMD анонсировала две флагманские видеокарты Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT, основанные на новой архитектуре RDNA 3.
Глава AMD доктор Лиза Су во время презентации заявила, что новые видеокарты предлагают 54%-увеличение производительности на ватт по сравнению с предшественниками. Она также подчеркнула, что AMD сосредоточена на обеспечении сложной производительности при разумном энергопотреблении, что является явным ударом по энергоёмкой NVIDIA RTX 4090, которая может загореться прямо в компьютере.
AMD RDNA 3 — первый в мире графический процессор на базе нескольких чиплетов с модульной конструкцией, которую компания сможет легко изменять в будущем. Текущее поколение чиплетов предлагает 5-нм вычислительный кристалл графического процессора и 6-нм кристалл кэш-памяти, что обеспечивает вычислительную мощность до 61 терафлопс и поддерживает до 24 ГБ оперативной памяти GDDR6. Для сравнения вычислительная мощность архитектуры RDNA 2 составляет до 23 терафлопс.
Флагманская модель Radeon RX 7900 XTX получила 24 ГБ оперативной памяти, а 7900 XT будет поставляться с 20 ГБ. Обе карты оснащены более крупными вентиляторами и более изящным дизайном радиатора по сравнению с предыдущим поколением.
Характеристики Radeon RX 7900 XTX:
- Вычислительные блоки: 96
- Тактовая частота: 2,3 ГГц
- Видеопамять: 24 ГБ GDDR6
- Разрядность шины: 384 бит
- Энергопотребление: 355 Вт
Характеристики Radeon RX 7900 XT:
- Вычислительные блоки: 84
- Тактовая частота: 2 ГГц
- Видеопамять: 20 ГБ GDDR6
- Разрядность шины: 320 бит
- Энергопотребление: 300 Вт
Новые видеокарты AMD поступят в продажу 13 декабря по цене $999 за модель Radeon RX 7900 XTX и $899 за RX 7900 XT.