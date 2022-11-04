AMD Видеокарты

AMD представила видеокарты Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT на RDNA 3. Уже известны цены и даты начала продаж

Фархад

Radeon RX7900XTX


Компания AMD анонсировала две флагманские видеокарты Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT, основанные на новой архитектуре RDNA 3.

Глава AMD доктор Лиза Су во время презентации заявила, что новые видеокарты предлагают 54%-увеличение производительности на ватт по сравнению с предшественниками. Она также подчеркнула, что AMD сосредоточена на обеспечении сложной производительности при разумном энергопотреблении, что является явным ударом по энергоёмкой NVIDIA RTX 4090, которая может загореться прямо в компьютере.

Radeon RX7900-1

AMD RDNA 3 — первый в мире графический процессор на базе нескольких чиплетов с модульной конструкцией, которую компания сможет легко изменять в будущем. Текущее поколение чиплетов предлагает 5-нм вычислительный кристалл графического процессора и 6-нм кристалл кэш-памяти, что обеспечивает вычислительную мощность до 61 терафлопс и поддерживает до 24 ГБ оперативной памяти GDDR6. Для сравнения вычислительная мощность архитектуры RDNA 2 составляет до 23 терафлопс.

Флагманская модель Radeon RX 7900 XTX получила 24 ГБ оперативной памяти, а 7900 XT будет поставляться с 20 ГБ. Обе карты оснащены более крупными вентиляторами и более изящным дизайном радиатора по сравнению с предыдущим поколением.

Radeon RX7900-2

Характеристики Radeon RX 7900 XTX:
  • Вычислительные блоки: 96
  • Тактовая частота: 2,3 ГГц
  • Видеопамять: 24 ГБ GDDR6
  • Разрядность шины: 384 бит
  • Энергопотребление: 355 Вт
Radeon RX7900-4

Характеристики Radeon RX 7900 XT:
  • Вычислительные блоки: 84
  • Тактовая частота: 2 ГГц
  • Видеопамять: 20 ГБ GDDR6
  • Разрядность шины: 320 бит
  • Энергопотребление: 300 Вт
Среди прочих улучшений — новый процессор AMD Radiance Display Engine с поддержкой игр 4K при частоте 480 Гц и 8K при 165 Гц.

Новые видеокарты AMD поступят в продажу 13 декабря по цене $999 за модель Radeon RX 7900 XTX и $899 за RX 7900 XT.

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Источник:
Engadget
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