





В последние несколько лет наблюдается дефицит видеокарт, а топовые модели продаются в несколько раз дороже рекомендованных цен. Виной тому — майнеры, которые скупают видеокарты для добычи криптовалюты.Производители видеокарт оказались в выигрышном положении, но геймеры недовольны, ведь они не могут купить современные комплектующие по адекватным ценам, и только за одну «видюху» нужно платить столько, сколько раньше стоил полноценный геймерский компьютер.Компания AMD решила прислушаться к желаниям геймеров и анонсировала выпуск недорогой видеокарты Radeon RX 6500 XT, которая вряд ли подорожает из-за ажиотажного спроса в среде майнеров.Radeon RX 6500 XT будет продаваться за 199 долларов, что в пересчёте на российскую валюту составляет приблизительно 15 тысяч рублей. Эта видеокарта выполнена на основе графического процессора Navi 24, созданного по 6-нанометровому техпроцессу. Её хватит для топовых игр с высокими настройками при разрешении вплоть до Full HD, а на более высоком разрешении придётся снижать настройки качества.Объём графической памяти в Radeon RX 6500 XT был намеренно урезан до 4 ГБ, чтобы сделать эту видеокарту неэффективной для майнинга. Кроме того, в ней отсутствуют некоторые возможности обработки видео, в том числе кодирование H264/HEVC и декодирование AV1. Частота графического процессора была увеличена до 2815 Гц ради увеличения производительности, но при этом используется относительно медленный 64-битный интерфейс памяти и четыре линии PCIe 4.0 с пропускной способностью всего 8 ГБ/с.В бенчмарках видеокарта Radeon RX 6500 XT показывает себя слабее, чем Radeon RX 480, выпущенная в 2016 году, хотя она и совместима со всеми современными играми. Майнеры «охотятся» за гораздо более производительными видеокартами, поэтому Radeon RX 6500 XT будет им неинтересна, даже несмотря на крайне низкую цену. Не исключено, что она настолько неэффективна при майнинге, что будет генерировать только убытки на энергопотреблении.