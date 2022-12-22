Apple iOS

В iOS 16.2 появились новые команды. Проверяйте

Денис
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Apple обновила приложение Команды с новыми возможностями для управления Apple Books и переключения обоев на iOS. Об этом сообщает AppleInsider. 

В iOS и iPadOS 16.2, а также macOS 13.1 Apple добавила ряд новых команд и улучшила имеющиеся. 

Теперь пользователи могут создавать следующие команды в Apple Books: открыть книгу, воспроизвести аудиокнигу, изменить внешний вид книги, изменить навигацию по странице, изменить вид в Книгах, искать в книгах, перевернуть страницу. 

Команды позволяют пользователям автоматизировать работу iPhone, iPad и Mac. Поэтому, если пользователь iPhone всегда отправляет своему партнеру текстовое сообщение о том, что уходит с работы, Команды могут просто автоматически отправлять это сообщение по дороге домой. 
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