Tesla выпустила гаджет, который инженеры Apple не смогли довести до ума за два года

Сегодня, 23 декабря, компания Tesla представила новую беспроводную зарядную станцию Tesla Wireless Charging Platform, которая может одновременно заряжать до трёх устройств.Концепция девайса напоминает многострадальную зарядку Apple AirPower, от выпуска которой компания отказалась спустя два года после анонса.Платформа Tesla стоимостью в $300 предлагает до 15 Вт мощности на каждое из трёх заряжаемых устройств. Внешний вид гаджета вдохновлён другим творением Илона Маска — пикапом Cybertruck. Зарядная станция получила алюминиевый корпус с поверхностью из алькантары и съёмную магнитную подставку, которую можно использовать для зарядки в горизонтальном положении или под углом. В комплект поставки также входит адаптер питания на 65 Вт.Tesla использовала технологию FreePower, которая позволяет размещать смартфоны, наушники и смарт-часы с поддержкой Qi на любом месте поверхности зарядки.Напомним, Apple анонсировала AirPower в сентябре 2017 года. Устройство было предназначено для одновременной зарядки iPhone, Apple Watch и AirPods. Компания несколько раз переносила релиз гаджета из-за проблем с перегревом, вызванным большим количеством магнитных катушек в корпусе, а в 2019 году вовсе отказалась от него.Стоит отметить, что Tesla — не первый вендор, выпустивший зарядку в стиле AirPower. Ранее в этом году популярный производитель аксессуаров Nomad представил беспроводную зарядку Base Station Pro с технологией FreePower. Единственным минусом таких зарядок является отсутствие поддержки Apple Watch.