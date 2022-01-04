iPhone 15 (или 16)


В модельном ряде iPhone 15 в 2023 году может появиться смартфон с перископом. Об этом сообщает азиатский ресурс MyDrivers со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Судя по всему, в 2023 году Apple наконец привнесет значительное улучшение в модули камер своих iPhone — до сих пор компания работала в основном над алгоритмическими улучшениями снимков, сохраняя модули камер неизменными. В частности, инсайдеры предсказывают появление перископического объектива как минимум в одной модели из 15-й линейки «яблочных» смартфонов. По их словам, благодаря этому нововведению владельцы iPhone 15 (скорее всего, Pro Max) получат возможность использовать оптический зум до 10х без размытий и искажений.

Высокого качества картинки Apple добьется при помощи измененной конструкции линз — благодаря ей свет, попадающий на объектив сверху, будет отражаться от перископических линз и падать на сенсор камеры. Таким образом камера будет получать больше света, чем раньше, поэтому снимки будут более контрастными и резкими. По слухам, новые объективы для Apple будет производить компания LG. 

Отметим, что на рынке современных смартфонов уже есть устройства с перископической камерой. Например, можно вспомнить Samsung Galaxy S21 Ultra и Huawei P40 Pro+. Оба смартфона имеют 10-кратный оптический зум. В данный момент iPhone 13 Pro обладает всего лишь 3х-увеличением без потери качества изображения.

Ранее мы рассказали о том, каким способом Apple собирается разделить модельный ряд iPhone 14 на бюджетный и премиальный — довольно необычно! 



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