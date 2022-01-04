В модельном ряде iPhone 15 в 2023 году может появиться смартфон с перископом. Об этом сообщает азиатский ресурс MyDrivers со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Судя по всему, в 2023 году Apple наконец привнесет значительное улучшение в модули камер своих iPhone — до сих пор компания работала в основном над алгоритмическими улучшениями снимков, сохраняя модули камер неизменными. В частности, инсайдеры предсказывают появление перископического объектива как минимум в одной модели из 15-й линейки «яблочных» смартфонов. По их словам, благодаря этому нововведению владельцы iPhone 15 (скорее всего, Pro Max) получат возможность использовать оптический зум до 10х без размытий и искажений.
Высокого качества картинки Apple добьется при помощи измененной конструкции линз — благодаря ей свет, попадающий на объектив сверху, будет отражаться от перископических линз и падать на сенсор камеры. Таким образом камера будет получать больше света, чем раньше, поэтому снимки будут более контрастными и резкими. По слухам, новые объективы для Apple будет производить компания LG.
Отметим, что на рынке современных смартфонов уже есть устройства с перископической камерой. Например, можно вспомнить Samsung Galaxy S21 Ultra и Huawei P40 Pro+. Оба смартфона имеют 10-кратный оптический зум. В данный момент iPhone 13 Pro обладает всего лишь 3х-увеличением без потери качества изображения.
Ранее мы рассказали о том, каким способом Apple собирается разделить модельный ряд iPhone 14 на бюджетный и премиальный — довольно необычно!
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Камера норм, но он далеко не лучшая.
Раньше у айфона не было конкурентов по части видео, но 1+ дает за щеку айфону. (жаль компания перешла под крыло оппо).
Обзоры вам в помощь если не верите.
Сам владелец айфона и 1+. И понимаю чем айфон лучше, а чем хуже. И факт что камерам он сосет, но сосет не так что "о боже нельзя на снимки смотреть". А сосет если досконально все фотки исследовать (кому это надо?!). Поэтому дрочить кто лучше фоткает не имеет смысла.
А вот по селфи камере у айфона конкурентов нет. Снимает просто отлично. Плюс умеет снимать в 4к что редкость (если вообще есть) в андроид устройствах
В прошлом году уже писали про такие слухи.