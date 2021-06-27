iPad

Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что Apple изучает возможность выпуска iPad с более крупным экраном. По его словам, это может произойти через несколько лет.

Журналист сообщает, что у Apple есть команда инженеров и дизайнеров, изучающая iPad с увеличенной диагональю экрана, которые могут появиться на полках магазинов не раньше, чем через пару лет. Он подчеркнул, что не стоит ждать эти устройства в следующем году, поскольку компания сосредоточена на обновлении модельного ряда iPad Pro для 2022 года.

Актуальные модели из флагманской серии поставляются с диагональю 11 и 12,9 дюйма. Ранее Гурман сообщал, что Apple тестирует iPad Pro со стеклянным корпусом, который будет поддерживать возможность беспроводной зарядки.

Увеличенный дисплей может еще больше размыть границы между iPad Pro и MacBook Pro. Марк Гурман полагает, что Apple в конечном итоге придется добавить возможность запуска приложений для Mac и улучшить многозадачность в iPadOS.


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