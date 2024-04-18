Apple начала продавать удешевлённые Apple Watch Ultra 2. Ждём, когда их начнут привозить в Россию

Фархад
U2

Компания Apple начала продавать официально восстановленные флагманские смарт-часы Apple Watch Ultra 2. Причём устройства появились не в США, как это обычно бывает, а в Китае.

Приобрести восстановленные Apple Watch Ultra 2 можно в китайском онлайн-магазине Apple или в фирменных сторах компании. Сэкономить на такой покупке можно сразу 15%.

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Как правило, Apple тщательно тестирует и переупаковывает все восстановленные устройства. Такие гаджеты получают новый корпус и аккумулятор, а также абсолютно новые аксессуары и ограниченную гарантию сроком на один год и с возможностью приобретения AppleCare+.

В России уже довольно давно продаются официально восстановленные ноутбуки, планшеты и смартфоны Apple, поэтому вполне вероятно, что совсем скоро на местных площадках появятся и Apple Watch Ultra 2.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+642
franzisonfire
Можно сдать реплику с Алика чтобы из нее сделали восстановленные? ))) Там все равно меняют все ))
30 минут назад
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