Apple не хочет развивать iPadOS: Mac и iPad дополняют друг друга, но не конкурируют

«Мы не рассматриваем их как конкурирующие устройства. Они идеально дополняют друг друга. iPad предлагает сенсорное управление, а Mac предназначен для косвенного манипулирования с помощью мыши или клавиатуры» — отметил Богер.

Обозревая новый iPad Pro с чипом M4 редактор The Wall Street Journal Джоанна Штерн связалась с вице-президентом Apple по маркетингу iPad и Mac Томом Богером, чтобы уточнить у него некоторые моменты в свойственной ей манере. Судя по всему, в Apple к такому не были готовы.Штерн начала открыто сравнивать новые iPad Pro с MacBook и задала несколько целенаправленных вопросов о том, как сама Apple позиционирует эти устройства, и почему в развитии операционной системы для планшетов наблюдается стагнация.По словам Богера, Apple рассматривает iPad Pro и Mac как устройства, которые предназначены для использования вместе.На вопрос о возможности запуска приложений для Mac на iPad Штерн получила необычный ответ: «macOS предназначена для совершенно другой парадигмы вычислений». При этом Apple пока не планирует выпускать Mac с сенсорным экраном, он она «вполне может передумать».