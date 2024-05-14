Apple не хочет развивать iPadOS: Mac и iPad дополняют друг друга, но не конкурируют

Фархад
iPad Pro — Joanna Stern // WSJ

Обозревая новый iPad Pro с чипом M4 редактор The Wall Street Journal Джоанна Штерн связалась с вице-президентом Apple по маркетингу iPad и Mac Томом Богером, чтобы уточнить у него некоторые моменты в свойственной ей манере. Судя по всему, в Apple к такому не были готовы.

Штерн начала открыто сравнивать новые iPad Pro с MacBook и задала несколько целенаправленных вопросов о том, как сама Apple позиционирует эти устройства, и почему в развитии операционной системы для планшетов наблюдается стагнация.

По словам Богера, Apple рассматривает iPad Pro и Mac как устройства, которые предназначены для использования вместе.

«Мы не рассматриваем их как конкурирующие устройства. Они идеально дополняют друг друга. iPad предлагает сенсорное управление, а Mac предназначен для косвенного манипулирования с помощью мыши или клавиатуры» — отметил Богер.

На вопрос о возможности запуска приложений для Mac на iPad Штерн получила необычный ответ: «macOS предназначена для совершенно другой парадигмы вычислений». При этом Apple пока не планирует выпускать Mac с сенсорным экраном, он она «вполне может передумать».
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

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acinatnas
"Apple рассматривает iPad Pro и Mac как устройства, которые предназначены для использования вместе."
Это ключевая фраза. Зачем продавать потребителю одно устройство, если можно два ?
2 минуты назад
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