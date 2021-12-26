Пользователи Twitter и Reddit заметили, что новые модели iPhone испытывают проблемы с активацией в последние дни. прошлогодние модели год назад тоже испытывали эту проблему, Apple говорила, что это нормально. Об этом сообщает 9to5mac.

Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами в это время года, поскольку многие люди приобретают новую продукцию Apple, и серверы компании перегружаются.

В прошлом году на странице службы поддержки в Twitter компания Apple признала, что у пользователей могут возникнуть проблемы при настройке нового устройства через iCloud: «В настоящее время у нас наблюдается высокая загруженность, что не позволяет вам настроить iCloud. Повторите попытку через несколько часов».

Ранее стали известны новые подробности об iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. По новым данным, они получат рекордно большой объем оперативной памяти. Подробнее с инсайдами можно ознакомиться здесь.





