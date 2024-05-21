В iPad Pro M4 гораздо больше памяти, чем заявлено. Но лучше от этого не стало

Александр


Энтузиасты разобрали iPad Pro с процессором M4 и обнаружили удивительную находку. В базовой версии планшета заявлено 8 ГБ оперативной памяти, но на логической плате распаяны две микросхемы по 6 ГБ, что суммарно должно давать 12 ГБ.

В случае с 16-гигабайтной версией iPad Pro всё нормально — две плашки по 8 ГБ дают заявленный объём ОЗУ. Базовый вариант в реальности оснащается большим объёмом памяти, но 4 гигабайта из 12 куда-то подевались и недоступны пользователю. Можно предположить, что Apple ограничивает объём памяти искусственно — чтобы между базовой и более дорогой вариантами планшета были весомые отличия, подталкивающие покупателей тратить больше денег.

Разблокировать скрытые 4 ГБ оперативной памяти вряд ли получится из-за ограничений в iPadOS. Примечательно, что производители Android-смартфонов и планшетов гораздо более щедрые, они позволяют увеличивать объём ОЗУ в некоторых моделях за счёт выделения свободного места из накопителя.

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