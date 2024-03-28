Пробуем главную функцию iOS 18 на iPhone и iPad за полгода до выхода обновления

Сразу несколько авторитетных инсайдеров заявили, что iOS 18 станет самым крупным обновлением ПО для iPhone за всю историю Apple. При этом одним из главных нововведений станет возможность размещения иконок приложений в любом месте домашнего экрана. К счастью наших читателей, им не придётся ждать выхода стабильной сборки iOS 18.
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Ровно год назад я подробно расписал гайд по рандомному размещению значков приложений и виджетов на домашнем экране iPhone и iPad. Причём это работает с любым iPhone и iPad под управлением iOS 14 и новее. Пошаговую инструкцию можно посмотреть тут.
Кстати, мы пошли ещё дальше и добавили в гайд возможность создания папок с пустым названием, чтобы ваши экраны выглядели максимально минималистично. Пользуйтесь!