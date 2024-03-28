Пробуем главную функцию iOS 18 на iPhone и iPad за полгода до выхода обновления

Фархад
iOS 18

Сразу несколько авторитетных инсайдеров заявили, что iOS 18 станет самым крупным обновлением ПО для iPhone за всю историю Apple. При этом одним из главных нововведений станет возможность размещения иконок приложений в любом месте домашнего экрана. К счастью наших читателей, им не придётся ждать выхода стабильной сборки iOS 18.

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Ровно год назад я подробно расписал гайд по рандомному размещению значков приложений и виджетов на домашнем экране iPhone и iPad. Причём это работает с любым iPhone и iPad под управлением iOS 14 и новее. Пошаговую инструкцию можно посмотреть тут.

Кстати, мы пошли ещё дальше и добавили в гайд возможность создания папок с пустым названием, чтобы ваши экраны выглядели максимально минималистично. Пользуйтесь!
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Комментарии

Hello!
+691
Hello!
Да размещение ладно. Хорошо, если бы проработают перемещения приложений в папки. Сейчас это почти везение. Особенно если папка расположена в нижнем правом углу, закинуть в нее приложение, практически невозможно. Легче папку эту переместить на другой стол, и оттуда закинуть в нее нужное приложение.
Сегодня в 12:09
#
tellurian
+1259
tellurian Hello!
Надо медленно подвести и работаем хорошо. Но глюки бывают.
Сегодня в 13:57
#
Hello!
+691
Hello! tellurian
Да хоть как подводи, особенно с другого экрана. Папка, просто на просто, на другой раб стол улетает. Короче, реализация этого процесса, видимо ещё не переосмыслена. И на сегодняшний день, крайне не удобна…
Сегодня в 14:32
#
kardigan
+3549
kardigan
Вот это нововведение! Иконки разрешили переставлять!
Сегодня в 12:10
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