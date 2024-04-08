Быстрее MacBook Air M3: Microsoft тизерит новые Windows-ноутбуки на Snapdragon X Elite

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«Microsoft настолько уверена в новых чипах Qualcomm, что планирует провести ряд демонстраций, которые покажут, насколько эти процессоры быстрее, чем MacBook Air с M3, в обычных задачах, ускорении искусственного интеллекта и даже в эмуляции приложений», — отмечает The Verge.

Журналисты The Verge слили внутренние документы Microsoft, в которых компания планирует сравнивать свои будущие ноутбуки с MacBook 2024 года.Речь идёт о лэптопах с чипами Snapdragon X Elite и ОС Windows, который якобы будут быстрее, чем MacBook Air на M3. Сам ARM-чип Qualcomm вышел ещё в октябре. Согласно Geekbench 6 он на 21% быстрее базового чипа M3 в многоядерных тестах. Однако полные характеристики прототипа ноутбука с этим чипом Snapdragon неизвестны, поэтому какие-то однозначные выводы пока рано делать.Microsoft планирует анонсировать ноутбуки на базе Snapdragon X Elite — Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 — уже 20 мая.