Apple нашла способ кардинально улучшить iOS 18



Компания Apple договорилась об использовании огромной библиотеки фотографий для улучшения iOS 18. С помощью снимков будут обучать ИИ.



Согласно источнику, Apple заключила сделку с Shutterstock, заплатив ей от 25 до 50 млн долларов — точная сумма остается в секрете. Взамен компания получила доступ к огромной библиотеке изображений, фотографий и видеороликов, в том числе лицензионных и платных. Всё это необходимо для обучения «яблочной» нейросети.







Сделка была заключена вскоре после релиза ChatGPT. Похоже, всё это время Apple тренировала свой ИИ, который собирается представить на WWDC 2024 в составе iOS 18. Обычно визуальный контент используется, чтобы научить нейросеть правильно распознавать отдельные предметы и ситуации, а также прокачать ИИ-обработку снимков.



Библиотека Shutterstock может пригодиться, например, для улучшения поиска по медиатеке фотографий в iOS, для улучшенного удаления фона с фото, или же в случае, если Apple собирается представить летом совершенно новые нейросетевые инструменты в iOS 18, в том числе генеративные.