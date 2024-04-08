Apple нашла способ кардинально улучшить iOS 18

Олег

Фото: Unsplash


Компания Apple договорилась об использовании огромной библиотеки фотографий для улучшения iOS 18. С помощью снимков будут обучать ИИ.

Согласно источнику, Apple заключила сделку с Shutterstock, заплатив ей от 25 до 50 млн долларов — точная сумма остается в секрете. Взамен компания получила доступ к огромной библиотеке изображений, фотографий и видеороликов, в том числе лицензионных и платных. Всё это необходимо для обучения «яблочной» нейросети.

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Сделка была заключена вскоре после релиза ChatGPT. Похоже, всё это время Apple тренировала свой ИИ, который собирается представить на WWDC 2024 в составе iOS 18. Обычно визуальный контент используется, чтобы научить нейросеть правильно распознавать отдельные предметы и ситуации, а также прокачать ИИ-обработку снимков.

Библиотека Shutterstock может пригодиться, например, для улучшения поиска по медиатеке фотографий в iOS, для улучшенного удаления фона с фото, или же в случае, если Apple собирается представить летом совершенно новые нейросетевые инструменты в iOS 18, в том числе генеративные. 

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Источник:
Cult of Mac
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