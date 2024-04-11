Apple начнёт блокировать запчасти из краденных iPhone, чтобы их невозможно было использовать для ремонта

Фархад
Apple

Компания Apple анонсировала ряд изменений в политике ремонта и предоставления запчастей для ремонта гаджетов.

В первую очередь частные клиенты и неавторизованные ремонтные мастерские смогут использовать бывшие в употреблении оригинальные детали Apple при ремонте, начиная с конца этого года. Первоначально эта политик будет распространяться на экраны, аккумуляторы, камеры и биометрические сканеры (Face ID и Touch ID) для iPhone 15 и новее.

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Уже этой осенью Apple запустит инструменты калибровки как новых, так и бывших в употреблении оригинальных запчастей на самих устройствах после их установки. После ремонта iPhone в приложении «Настройки» > «Основные» > «О программе» появится раздел «История запчастей и обслуживания». В нём будет указана, является ли подлинная деталь новой или бывшей в употреблении.

Чтобы уберечь украденные iPhone от разборки на запчасти, Apple расширит свою функцию Activation Lock (Блокировка активации) на компоненты смартфонов. Если такую деталь с включенной блокировкой активации или в режиме потери установить на другой iPhone, её невозможно будет откалибровать.
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Источник:
Apple
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Комментарии

tellurian
+1264
tellurian
Это будет реально круто. Количество краж снизится. Надо снижать экономическую целесообразность кражи.
8 минут назад
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