Apple начнёт блокировать запчасти из краденных iPhone, чтобы их невозможно было использовать для ремонта

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Компания Apple анонсировала ряд изменений в политике ремонта и предоставления запчастей для ремонта гаджетов.В первую очередь частные клиенты и неавторизованные ремонтные мастерские смогут использовать бывшие в употреблении оригинальные детали Apple при ремонте, начиная с конца этого года. Первоначально эта политик будет распространяться на экраны, аккумуляторы, камеры и биометрические сканеры (Face ID и Touch ID) для iPhone 15 и новее.Уже этой осенью Apple запустит инструменты калибровки как новых, так и бывших в употреблении оригинальных запчастей на самих устройствах после их установки. После ремонта iPhone в приложении «Настройки» > «Основные» > «О программе» появится раздел «История запчастей и обслуживания». В нём будет указана, является ли подлинная деталь новой или бывшей в употреблении.Чтобы уберечь украденные iPhone от разборки на запчасти, Apple расширит свою функцию Activation Lock (Блокировка активации) на компоненты смартфонов. Если такую деталь с включенной блокировкой активации или в режиме потери установить на другой iPhone, её невозможно будет откалибровать.